С начала эпидемического сезона в регионе 167 человек заразились гриппом

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С начала эпидемического сезона в Калининградской области 167 человек заразились гриппом. Такую статистику 16 января привело региональное управление Роспотребнадзора в своём телеграм-канале.

Надзорный орган отмечает, что среди заболевших 88 взрослых и 79 детей. Из них только трое были вакцинированы. Ведомство подчеркнуло, что эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ не были превышени ни в одной возрастной группе.

«Если у Вас или Вашего ребёнка ухудшилось самочувствие, не нужно посещать общественные места, это опасно и для заболевших и для окружающих. Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Грипп нельзя расценивать как лёгкое заболевание, он опасен своими осложнениями! Одно из них — пневмония. Не занимайтесь самолечением! Лечение заболевания проводится под контролем врача», — призвал калининградский Роспотребнадзор.

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