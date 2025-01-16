Ермак: музей в Чистых Прудах сохраняет объекты, связанные с Донелайтисом

Ермак: музей в Чистых Прудах сохраняет объекты, связанные с Донелайтисом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Переименование музея в Чистых Прудах Нестеровского района, носившего ранее имя литовского поэта Кристионаса Донелайтиса, связано с работой, которую он проводит в последние годы. Об этом министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщил, отвечая на запрос одного из читателей «Нового Калининграда».

Ермак назвал упомянутое учреждение культуры «самым западным литературным музеем страны, участвующем в выполнении задачи формирования устойчивых профессиональных связей внутри отечественного литературно-музейного сообщества».

«За последние два года отдельно стоящая экспозиция музея в Чистых Прудах приняла выставки из ведущих литературных музеев страны — Государственных музеев-заповедников Есенина С.А., Пушкина А.С., Островского А.Н., Некрасова Н.А., Государственного литературного музея Тургенева И.С. То есть, в актуализированной версии названия музея отражена фактически проводимая им работа как государственного музея России, связанного с литературным направлением. При этом музеем в полной мере сохраняются объекты, связанные с жизнью и творчеством Кристионаса Донелайтиса», — пояснил министр.

Отметим, что ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области неприемлемой попыткой переписать историю.

Науседа также заявил о необходимости сохранения «наследия Малой Литвы», «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области».

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в посёлке Чистые Пруды». Отметим, что ранее КОИХМ уже неоднократно делал публикации, в которых называл музей по-новому, при этом имя литовского поэта сохранили в экспозициях, и о нём продолжают рассказывать во время экскурсий.

В 2021 году в музее завершили двухлетнюю реконструкцию.

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