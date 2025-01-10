Литва обвинила Россию в искажении истории из-за переименования музея Донелайтиса (фото)

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области неприемлемой попыткой переписать историю. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцсети Науседы.

«Что дальше? Сжигание книг?» — написал Науседа о переименовании музея.

По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области». «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — добавил президент Литвы.

Музей находится в посёлке Чистые Пруды под Калининградом, в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке в этом месте жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс там был открыт в 1979 году.

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в посёлке Чистые Пруды». При этом имя литовского поэта сохранили в экспозициях, о нём продолжают рассказывать во время экскурсий.

«Переименовали, потому что филиал Историко-художественного музея проводит много литературных мероприятий, которые по своей сути и смыслам гораздо шире и масштабнее, чем творчество Донелайтиса», — рассказал «Новому Калининграду» министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

В 2021 году в музее завершили двухлетнюю реконструкцию.