Литва обвинила Россию в искажении истории из-за переименования музея Донелайтиса (фото)

Продолжение: Мария Захарова напомнила Литве о «подарках» СССР и призвала учить историю
Все новости по теме: Международные отношения
Литва обвинила Россию в искажении истории из-за переименования музея Донелайтиса (фото)

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области неприемлемой попыткой переписать историю. Об этом пишет РБК со ссылкой на соцсети Науседы.

«Что дальше? Сжигание книг?» — написал Науседа о переименовании музея.

По мнению политика, необходимо сохранить наследие Малой Литвы, «которая сейчас является частью так называемой Калининградской области». «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом!» — добавил президент Литвы.

Музей находится в посёлке Чистые Пруды под Калининградом, в здании бывшей лютеранской кирхи. В XVIII веке в этом месте жил и работал поэт, основоположник реализма в литовской литературе Кристионас Донелайтис. Музейный комплекс там был открыт в 1979 году.

9 января в Калининградском областном историко-художественном музее сообщили, что музей переименовали в «Литературный музей в посёлке Чистые Пруды». При этом имя литовского поэта сохранили в экспозициях, о нём продолжают рассказывать во время экскурсий.

«Переименовали, потому что филиал Историко-художественного музея проводит много литературных мероприятий, которые по своей сути и смыслам гораздо шире и масштабнее, чем творчество Донелайтиса», — рассказал «Новому Калининграду» министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

В 2021 году в музее завершили двухлетнюю реконструкцию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter