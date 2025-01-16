Умер культовый режиссер Дэвид Линч

Умер культовый режиссер Дэвид Линч
Дэвид Линч. Фото: Dmitry Rozhkov. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6496439
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Умер кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. Он был режиссером сериала «Твин Пикс», фильмов «Шоссе в никуда», «Синий бархат», «Внутренняя империя» и других. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Характерные черты режиссёрского стиля Линча — сюрреализм, темы снов и иллюзорности реальности. Элементы сюжета в его фильмах с трудом поддаются объяснению и допускают различные трактовки. Этот необычный стиль прославил Линча и сделал его культовым режиссёром в кругах ценителей, несмотря на то, что его фильмы редко становились хитами проката. Чаще всего Линч работает в жанре триллера — в таких фильмах как «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» и «Малхолланд Драйв», а также сериале «Твин Пикс», который в 1990-е нарушил каноны телевизионной драматургии и повлиял на её развитие в современности», — рассказывает о Линче «Википедия».

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