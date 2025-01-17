Погода в Калининграде 17 января

Днём в пятницу, 17 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 771 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +5°C. В центре региона дневная температура составит +6°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +3°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода, дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,2°C, днём поднимется до +4,8°C, а вечером опустится до +3,9°C. На протяжении дня прогнозируется западный ветер, до 5 м/с. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении тёплой и сухой погоды под влиянием антициклона «Беата».

«В утренние часы возможна дымка/туман. Днём в Калининграде и области +4...+7°C, переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-8 м/с, в порывах до 10-13 м/с (на побережье до 13-15 м/с)», — добавляют синоптики.