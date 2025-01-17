Беспрозванных пообещал заняться адаптацией вернувшихся участников СВО

Губернатор Алексей Беспрозванных поручил Совету при губернаторе по поддержке участников СВО и их семей заняться вопросом по адаптации вернувшихся участников спецоперации и их дальнейшему трудоустройству. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Беспрозванных также поручил «проанализировать все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи, с закреплением конкретных ответственных за их решение» и «работать не только по обращениям, но и проактивно».

«Мне важно знать, что специалист закреплён за каждой семьёй, они знают о своих правах и наших возможностях и, главное, получают их. Это ключевая цель, которой нам надо добиться. Показатель эффективности — удовлетворённость участников СВО и их семей. Будем измерять обзвоном с опросом на тему удовлетворённости», — пишет он.