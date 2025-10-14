Беспрозванных: «СВО повлияла на очистку нашей страны»

Алексей Беспрозванных. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

СВО очистила Россию от недоброжелателей. Такой вывод губернатор Калининградской области сделал в понедельник, 13 октября, во время встречи с калининградскими участниками программы «Герои 39» и писателем Захаром Прилепиным.

«Специальная военная операция повлияла на очистку нашей страны от тех, кто наблюдал и ждал, чем всё кончится, — заявил собравшимся глава региона. — Это большое политическое противостояние с Западом. Оно длительное время происходит, как мы видим. Но при этом мы идём своим путём. Те, кто жаловались, первые уехали. Те, кто остались со страной, показывают себя абсолютно на разных фронтах. И на передовой, и в тылу. Каждый, кто чувствует себя патриотом нашей страны, кто по-настоящему любит нашу страну, кому она небезразлична, все объединились и все идём одной дорогой и одним путём к нашей победе. Ребята, вернувшись с СВО, на своих местах занимаются ровно тем же. Это пример для многих остальных граждан нашей страны».

Далее Беспрозванных решил поразмышлять на тему постоянного изменения стратегии коллективного Запада, желающего «сделать нашу страну слабой».

«Если партнёры оказались не партнёрами, значит, поступаем другим образом. Я уверен, что из этой ситуации мы точно выйдем победителями. Речь не только о Специальной военной операции. Мы покажем миру, что есть партнёрские отношения и отношения доверия и развития на благо жизни», — заключил губернатор, добавив, что партнёров у России «всё больше и больше становится».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

