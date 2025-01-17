Роспотребнадзор: в Советске из-за аварии без отопления остались 22 дома, детсад, школа и больница

Роспотребнадзор: в Советске из-за аварии без отопления остались 22 дома, детсад, школа и больница
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Советске восстановили подачу отопления в дома, детсад, школу и больницу
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В Советске из-за аварии на теплосетях без отопления остались 22 многоквартирных дома, детский сад, школа и детское отделение районной больницы. Об этом в своём телеграм-канале сообщило управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Отмечается, что авария затронула более 1100 жителей города. Из-за того, что социальные учреждения остались без отопления посреди зимы, надзорный орган взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что работа детского сада «Колокольчик» приостановлена. В нём проводят генеральную уборку.

«В гимназии № 1 проведён контроль температурного режима. По рекомендации специалистов занятия учащихся 5–8-х классов приостановлены, время проведения уроков для учащихся 9–11-х классов сокращено. В детском отделении Советской ЦРБ находятся на стационарном лечении находятся 4 ребёнка, в палатах температурный режим обеспечен автономным отоплением», — говорится в сообщении калининградского Роспотребнадзора.

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