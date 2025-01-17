В Советске восстановили подачу отопления в дома, детсад, школу и больницу

В Советске восстановили подачу отопления в дома, детсад, школу и больницу
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: Прокуратура Советска организовала проверку по факту отключения отопления
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В Советске устранили аварию на теплосетях. В многоквартирные дома, детский сад, школу и больницу восстановлена подача отопления. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Устранением аварии занимались специалисты МП «Советсктеплосети». Утечка произошла на тепломагистрали № 2.

«В 12:00 горячая вода и тепло вновь поданы в 22 многоквартирных жилых дома в центре города. Тепловой режим в помещениях гимназии № 1, детского сада „Колокольчик“ и детского отделения Советской центральной городской больницы восстановлен», — говорится в сообщении властей.

Об аварии на теплосетях в Советске стало известно днём 17 января. Без отопления остались более 1100 человек.

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