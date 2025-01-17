Разрушенное ветхое строение: суд потребовал отремонтировать фельдшерский пункт

Суд по иску прокуратуры обязал Нестеровскую центральную районную больницу провести ремонт фельдшерско-акушерского пункта за счет финансирования со стороны регионального минздрава. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В иске к Нестеровской ЦРБ, региональному минздраву и правительству области районный прокурор указал, что в ходе проверки в структурном подразделении больницы — Калининском фельдшерско-акушерском пункте — были выявлены нарушения. «По сути, помещение ФАПа представляет собой разрушенное ветхое заброшенное строение (следы разрушения видны снаружи, внутренняя отделка отсутствует, не подведена система канализации, нет оборудованного места врача и медицинской сестры, инструментов, мебели, компьютерной техники и др.)», — отмечала прокуратура. В суде информация ведомства подтвердилась.

Решением суда на Нестеровскую ЦРБ возложена обязанность в срок до 31 декабря 2025 года устранить выявленные нарушения в фельдшерско-акушерском пункте поселка Калинино. При невозможности — построить новый ФАП с соблюдением необходимых требований. На Министерство здравоохранения Калининградской области возложена обязанность обеспечить финансирование указанных мероприятий. Решение не вступило в законную силу.

«Поставка нового фельдшерско-акушерского пункта в пос. Калинино Нестеровского муниципального округа планируется в 2026 году. При этом обновление ФАПа будет осуществлено по проекту первичного звена здравоохранения», — прокомментировали ситуацию корреспонденту «Нового Калининграда» в региональном минздраве.