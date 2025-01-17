«Завершаем эпопею»: водопровод до Мысовки обещают построить в этом году

«Завершаем эпопею»: водопровод до Мысовки обещают построить в этом году
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Славском районе в течение 2025 года планируют построить магистральный водопровод до Мысовки. О том, что речь идёт о строительстве, к которому власти не могли приступить долгое время, «Новому Калининграду» рассказал глава администрации Славского округа Эдуард Кондратов.

«Это второй этап строительства водопровода, — пояснил Кондратов. — За свой счет внутри поселка все сети поменяли, а теперь от Прохладного до Мысовки будет магистральный водопровод, чтобы обеспечить качественную подачу воды. Обеспечиваться будет не только Мысовка, но и все посёлки, в том числе Прохладное и Раздольное».

Кондратов напомнил, что строительство откладывалось ещё во время пандемии коронавируса.

«Настал момент реализации того, что мы тогда обещали. С 2021 года все согласования уже прошли. Дело в том, что водопровод попадал в зону заказника. В этом году мы должны закончить эту эпопею и завершить проект», — добавил он.

Согласно порталу Госзакупок, на строительство выделено чуть более 40 млн рублей.

В мае 2021 года «Новый Калининград» сообщал, что в 2020 году у властей возникли серьёзные проблемы с программами по газификации и воде. В частности, несмотря на обещания чиновников, тогда не удалось завершить строительство водопровода поселка Мысовка Славского района.

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