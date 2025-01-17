Россельхознадзор запрещает ввоз продукции животноводства из стран Евросоюза

С 20 января Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию и транзит по её территории продукции животноводства из Евросоюза из-за распространения ящура. Об этом сообщает РБК.



В ведомстве отметили, что ограничительные меры, принятые Европейской комиссией, оказались недостаточными. Сейчас распространение ящура угрожает населению Украины, Чехии, Польши, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландов.

«Россельхознадзор считает, что одной из причин появления ящура является бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина — Польша — Германия», — добавили в ведомстве.

Заместитель гендиректора «СПАР-Калининград» Алексей Елаев также прокомментировал «Новому Калининграду» запрет на ввоз продукции: «У нас вся мясная продукция и так производится производится на территории Калининградской области. У нас и курица, и свинина, и говядина — у нас нет продукции, восприимчивой к ящуру животных из Европейского Союза». Он отметил: «В данном случае речь касается племенного животноводства. То есть не готовая продукция и не мясо на убой, а племенное животноводство: племенные свиньи, племенные коровы, то есть для разведения других свиней и коров». По словам Елаева, «непосредственно к розничной сети или к угрозе розничной сети данный запрет отношений не имеет».