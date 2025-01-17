Под Зеленоградском планируют консервацию ротонды имения Бледау (фото)

В парке посёлка Сосновка Зеленоградского округа власти согласились профинансировать консервационные работы на исторической парковой ротонде бывшего имения Бледау. Об этом, а также о том, что у ротонды и соседствующих с ней вековых парковых деревьев собираются устроить фоновую подсветку, сообщает газета «Волна»

«Подрядная организация приступит к проведению консервационных работ по сохранению руин парковой ротонды», — пишет издание.

Ранее «Волна» сообщала, что вопрос по сохранению руин парковой ротонды был проработан после запроса местной инициативной группы.

Главный архитектор города Денис Крыщенко рассказывал, что в ходе работ также планируется засыпать яму в центре ротонды щебнем, а проход к ней закрыть прозрачным ограждением, которое «не станет помехой для фотосессий».