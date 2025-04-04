У руин ротонды имения Бледау под Зеленоградском появилась подсветка (фото)

У руин ротонды имения Бледау под Зеленоградском появилась подсветка (фото)
Фото: администрация Зеленоградского округа
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В парке посёлка Сосновка Зеленоградского округа появилась фоновая подсветка у руин ротонды имения Бледау. Об этом сообщает администрация округа.

«Теперь этот участок сохранившейся исторической парковой архитектуры можно посещать и в вечернее время. Современное освещение усиливает визуальное восприятие места, и подчеркивает его историческую значимость», — отмечают власти округа.

Для минимизации воздействия на хрупкую экосистему парка, подсветку предварительно смонтировали модулями и установили на специальных конструкциях, не разрушающих древесные корни.

Имение Бледау, по данным портала Prussia39, впервые упоминается в XV веке. В первой половине XIX века оно перешло к семье Тортилович фон Батоцки-Фрибе. В это время его площадь составляла 1772 га, в нем проживало 55 человек. В 1930-е годы граф фон Батоцки сдал имение Бледау университету Альбертина для проживания студентов. В 1945 году там располагался лазарет.

В январе 2025 года стало известно, что власти согласились профинансировать консервационные работы на исторической парковой ротонде, а также организовать фоновую подсветку. Кроме того, планировалось засыпать яму в центре ротонды щебнем, а проход к ней закрыть прозрачным ограждением, которое «не станет помехой для фотосессий».

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