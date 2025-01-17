Ещё пять авианаправлений в Калининград вошли в число субсидированных

В калининградском аэропорту «Храброво» назвали новые субсидируемые направления для жителей Калининградской области. К действующим 12 маршрутам добавлены пять новых, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В число новых направлений вошли Волгоград (авиакомпания «Икар», с 1 мая по 30 сентября), Уфа («Северный ветер», с 1 января по 30 апреля и с 25 сентября по 31 декабря), Чебоксары («Икар», с 1 мая по 30 сентября), Калуга («Северсталь», с 1 февраля по 31 декабря) и Апатиты («Аэрофлот», с 1 января по 31 мая), следует из информации, размещённой на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в рамках программы субсидирования авиаперевозок в 2025 году планируется перевезти более 280 тыс. пассажиров. Это на 23% больше, по сравнению с прошлым годом.