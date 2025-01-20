«Россия» открывает рейсы из Калининграда к высокогорному курорту Северо-Запада

«Россия» открывает рейсы из Калининграда к высокогорному курорту Северо-Запада
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград и Апатиты свяжут рейсами ещё одной авиакомпании. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», на 31 января назначен первый рейс авиакомпании «Россия».

Уточняется, что вылеты на новом направлении будут совершаться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время в пути: 2 часа 55 минут.

«На новом направлении для всех граждан России доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, направленной на развитие транспортной доступности регионов», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в направлении Апатитов с 1 января по 31 мая летают самолёты «Аэрофлота» (там также есть возможность приобретения субсидированных билетов).

Отметим, что к пропагандированию северного направления подключился министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, который сообщил в своем телеграм-канале, что Апатиты — это «самый высокогорный курорт Северо-Запада России». По словам Ермака, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявврь» входит в ТОП-5 горнолыжных курортов России.

«Те, кто не катается (как я, например), но хочет узнать поближе зимнюю атмосферу Русского Севера, есть возможность посетить Арт-парк „Таинственный лес“ и экскурсионно-туристический центр „Снежная деревня“ и сфотографироваться под пальмой самого северного в России ботанического сада, — добавил министр. — Можно разнообразить программу и включить в нее походы на снегоступах, прогулки на снегоходах, фотоохоту на северное сияние, посетить знаменитую Териберку или культовое Сейдозеро, а также заняться айс-флоатингом (простите!) в Белом море».

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