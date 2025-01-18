Погода в Калининграде 18 января

Днём в субботу, 18 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 6°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 770 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +5°C. В центре региона дневная температура составит +6°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +3°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода, дымка. Утром температура в Калининграде будет в районе +4,1°C, днём поднимется до +4,9°C, а вечером опустится до +4,5°C. На протяжении дня прогнозируется западный ветер, до 4 м/с. Влажность — на уровне 93%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении тёплой и сухой погоды под влиянием антициклона «Беата».

«В субботу днём также +4...+7°C, преимущественно облачно/облачно с прояснениями, без осадков. По области вероятна дымка/туман в течение суток. Ветер западный/северо-западный, 3-7 м/с», — добавляют синоптики.