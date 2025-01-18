В Калининграде стали чаще звать на работу родителей в декретном отпуске

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В Калининградской области число новых вакансий с упоминанием трудоустройства для соискателей в декрете выросло в 3,8 раза (+275%) по сравнению с 2023 годом. В регионе родителю в декрете предлагают зарплату в среднем 45 258 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Среди вакансий для мам в декретном отпуске выделяются три наиболее высокооплачиваемые позиции: профессии менеджера по продажам со средними зарплатными предложениями для соискателей в 97 500 рублей в месяц, рекрутёра — с 90 000 рублей в месяц и торгового представителя — с 75 966 рублями в месяц при неполном рабочем дне.

«Однако стоит учитывать, что на данных позициях работодатели часто указывают зарплатные вилки с максимальными значениями, в то время как реальный доход этих специалистов зависит от процентов со сделок, количества заключенных контрактов и выполнения плана», — отметили в пресс-службе.

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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