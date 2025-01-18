Власти: многодетные могут получить компенсацию за обучение детей в вузе

Все новости по теме: Многодетные семьи

С 2025 года многодетные семьи с детьми до 23 лет, обучающихся в высших учебных заведениях, могут получить компенсацию в 50% от стоимости обучения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил Алексей Беспрозванных.

«Поддержка работает по нацпроекту „Семья“ и региональной программе по повышению рождаемости до 2027 года. Узнать подробнее можно на нашей открытой линии: 8-800-201-39-00 (добавочный „3“)», — говорится в сообщении губернатора.

Ранее на такую меру поддержки могли претендовать только студенты из многодетных семей, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования. Получить её могут родители, на кого оформлен договор о предоставлении платных образовательных услуг.

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