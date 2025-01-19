Калининград вошёл в число популярных направлений для иностранных туристов

Все новости по теме: Туризм

Калининград вошёл в число самых популярных направлений для иностранных туристов из дружественных России государств. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центр стратегических разработок.

В опросе приняли участие граждане Ирана, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Китая и других государств. Кроме Калининграда, иностранные туристы выделили Москву, Петербург, Казань, курорты кубани, города Северного Кавказа, «Серебряного Ожерелья», «Золотого Кольца», Сибири и Дальнего Востока. Многие респонденты из Китая (82%), Индии (79%), ОАЭ (78%), Саудовской Аравии (74%) и Омана (73%) отметили современную инфраструктуру в городах России.

Отмечается, что иностранные туристы высоко оценили гостиничный сервис, экскурсии и питание в РФ. Индийцы дали наиболее высокую оценку отечественным отелям — 81%. Респонденты также отметили качество интернета и сотовой связи в России.

«Средняя продолжительность зарубежной поездки среди опрошенных составляет восемь-девять дней, а регулярность — два-три раза в год. Туристы из ОАЭ готовы тратить на одного человека более 765 тыс. руб., саудовцы — почти 385 тыс. руб., оманцы — более 310 тыс. руб., китайцы — около 300 тыс. руб., иранцы — около 120 тыс. руб., а индийцы — более 72 тыс. руб.», — сообщило издание.

В сентябре министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что Калининградская область без ущерба для сервиса и инфраструктуры в настоящее время может принимать 4 млн туристов в год. При этом чиновник обратил внимание, что регион «ещё пока далеко даже не приблизились к этой цифре».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter