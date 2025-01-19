Калининград вошёл в число популярных направлений для иностранных туристов

Калининград вошёл в число самых популярных направлений для иностранных туристов из дружественных России государств. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центр стратегических разработок.

В опросе приняли участие граждане Ирана, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Китая и других государств. Кроме Калининграда, иностранные туристы выделили Москву, Петербург, Казань, курорты кубани, города Северного Кавказа, «Серебряного Ожерелья», «Золотого Кольца», Сибири и Дальнего Востока. Многие респонденты из Китая (82%), Индии (79%), ОАЭ (78%), Саудовской Аравии (74%) и Омана (73%) отметили современную инфраструктуру в городах России.

Отмечается, что иностранные туристы высоко оценили гостиничный сервис, экскурсии и питание в РФ. Индийцы дали наиболее высокую оценку отечественным отелям — 81%. Респонденты также отметили качество интернета и сотовой связи в России.

«Средняя продолжительность зарубежной поездки среди опрошенных составляет восемь-девять дней, а регулярность — два-три раза в год. Туристы из ОАЭ готовы тратить на одного человека более 765 тыс. руб., саудовцы — почти 385 тыс. руб., оманцы — более 310 тыс. руб., китайцы — около 300 тыс. руб., иранцы — около 120 тыс. руб., а индийцы — более 72 тыс. руб.», — сообщило издание.

В сентябре министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что Калининградская область без ущерба для сервиса и инфраструктуры в настоящее время может принимать 4 млн туристов в год. При этом чиновник обратил внимание, что регион «ещё пока далеко даже не приблизились к этой цифре».