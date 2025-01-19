Калининградцев предупредили о густом тумане до утра понедельника

Госавтоинспекция Калининградской области предупредила калининградцев об ухудшении погодных условий. С вечера воскресенья, 19 января, и до утра понедельника, 20 января, в регионе ожидается густой туман. Соответствующее сообщение ведомство оставило в своём телеграм-канале.

Ведомство призвало водителей воздержаться от эксплуатации собственного автомобиля в тёмное время суток при таковой возможности. При ухудшении видимости на дорогах следует снизить скорость транспортного средства.

«Пешеходам следует знать, что в тёмное время суток и в непогоду, если на верхней одежде отсутствуют световозращающие элементы, то водитель вас не видит. В любом случае пешеходу необходимо перед выходом на пешеходный переход. убедиться в отсутствии транспорта или дождаться когда автомобиль остановиться. При движении по пешеходному переходу котролируйте ситуацию в каждой полосе движения», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.