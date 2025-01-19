Под Багратионовском автомобиль врезался в дерево, 17-летняя девушка скончалась

Под Багратионовском автомобиль врезался в дерево, 17-летняя девушка скончалась
Фото: УМВД России по Калининградской области
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Под Багратионовском автомобиль врезался в дерево, скончалась 17-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

ДТП произошло около 19:00 19 января. Автомобилем марки «Ауди» управлял 25-летний водитель. Транспортное средство двигалось со стороны посёлка Стрельня в направлении посёлка Тамбовское. Отмечается, что водитель не справился с управлением, и машина совершила наезд на придорожное дерево.

«В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир получили травмы. 17-летняя пассажирка скончалась», — говорится в сообщении УМВД.

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