Под Багратионовском автомобиль врезался в дерево, 17-летняя девушка скончалась

Под Багратионовском автомобиль врезался в дерево, скончалась 17-летняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области в своём телеграм-канале.

ДТП произошло около 19:00 19 января. Автомобилем марки «Ауди» управлял 25-летний водитель. Транспортное средство двигалось со стороны посёлка Стрельня в направлении посёлка Тамбовское. Отмечается, что водитель не справился с управлением, и машина совершила наезд на придорожное дерево.

«В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир получили травмы. 17-летняя пассажирка скончалась», — говорится в сообщении УМВД.