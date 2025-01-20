У снега нет шансов: на неделе синоптики обещают Калининграду «стабильный плюс»

В ближайшие дни в Калининградской области ожидаются «стабильный плюс, серые пейзажи и пасмурное небо». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«У холодных воздушных масс с морозами и снегом пока что нет никаких шансов. В предстоящие дни антициклон „Беата“ ослабнет, но тепло над Европой никуда не денется, к нам лишь приблизятся циклоны из Атлантики, которые пока что не затронут нас зоной осадков и сильного ветра», — говорится в сообщении.

В течение дня в понедельник ожидается западный/юго-западный ветер, 1-3 м/с. Днём по области +1...+3°C, утром и в первой половине дня преимущественно пасмурно и без осадков, местами туман. Во второй половине дня и вечером облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 2-4 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области −1...+1°C (на побережье 0...+2°C), облачно и без осадков (местами возможна дымка/туман), ветер южный/юго-восточный, 2-5 м/с. Днём по области +2...+4°C, пасмурно и без существенных осадков. Ветер юго-западный/западный, 3-5 м/с.

В среду ночью 0...+2°C, преимущественно облачно и без осадков, ветер юго-западный, 3-5 м/с. Днём +1...+3°C, преимущественно облачно. Ветер южный/юго-западный, 3-5 м/с. Не исключён небольшой дождь.

Во второй половине недели ожидается выход циклона с юго-запада Европы на Скандинавию, который продолжит «закачивать» в Калининградскую область тепло: предварительно, с четверга по пятницу суточный температурный фон составит около +1...+5°C, появится вероятность небольших осадков. К выходным синоптики прогнозируют «вынос ещё более тёплой, тропической воздушной массы и потепление до +5...+8°C». «Сейчас это лишь приблизительные прогнозы, которые будут корректироваться в течение недели», — предупредили в паблике.