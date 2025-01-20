Для вызывавшего нарекания полигона ТБО в Жаворонково заказали очистные

Для мусорного полигона, расположенного у посёлка Жаворонково Гусевского округа, заказали комплекс очистных сооружений. Стоимость его поставки, монтажа и пусконаладочных работ, судя по публикации на портале Госзакупок, оценивают в 144,6 млн рублей. Перед заказом комплекса первым зампредом правительства области Сергеем Елисеевым 15 января этого года была утверждена директива, подписанная министрами Оксаной Астаховой (минприроды), Вероникой Лесиковой (минэкпром), Виктором Порембским (минфин) и руководителем Агентства по имуществу Натальей Кузнецовой. Документ разрешает АО «Утилизация мусора», эксплуатирующему указанный полигон ТБО, совершить крупную сделку.
Ранее региональные власти сообщали, что на полигоне в Жаворонково планируют создать мусоросортировочный комплекс. Отмечалось, что этот проект поддержан президентом России Владимиром Путиным (предприятие планируют запустить в 2026-2027 годах).В июле 2023 года Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации полигонов отходов в поселках Жаворонково, Барсуковка и Ельняки. В частности, у АО «Утилизация мусора» в Жаворонково были выявлены нарушения порядка учёта отходов, размещение отходов, не предусмотренных лицензией, прием промышленных отходов навалом и загрязнение близлежащей территории.