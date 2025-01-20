Для вызывавшего нарекания полигона ТБО в Жаворонково заказали очистные

Для мусорного полигона, расположенного у посёлка Жаворонково Гусевского округа, заказали комплекс очистных сооружений. Стоимость его поставки, монтажа и пусконаладочных работ, судя по публикации на портале Госзакупок, оценивают в 144,6 млн рублей. Перед заказом комплекса первым зампредом правительства области Сергеем Елисеевым 15 января этого года была утверждена директива, подписанная министрами Оксаной Астаховой (минприроды), Вероникой Лесиковой (минэкпром), Виктором Порембским (минфин) и руководителем Агентства по имуществу Натальей Кузнецовой. Документ разрешает АО «Утилизация мусора», эксплуатирующему указанный полигон ТБО, совершить крупную сделку.

Ранее региональные власти сообщали, что на полигоне в Жаворонково планируют создать мусоросортировочный комплекс. Отмечалось, что этот проект поддержан президентом России Владимиром Путиным (предприятие планируют запустить в 2026-2027 годах).