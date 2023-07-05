Прокуратура нашла нарушения на трёх мусорных полигонах в Калининградской области

Прокуратура нашла нарушения на трёх мусорных полигонах в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации полигонов отходов в поселках Жаворонково, Барсуковка и Ельняки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

У АО «Утилизация мусора» в Жаворонково выявлены нарушения порядка учёта отходов, размещение отходов, не предусмотренных лицензией, прием промышленных отходов навалом и загрязнение близлежащей территории. Кроме того, у них имеются отходы, содержащие запрещённые к захоронению компоненты.

В Ельняках выявлены нарушения при организации защиты от загрязнения земель вокруг полигона, установлены факты размещения отходов за пределами предоставленного участка. При проверке оказалось, что на территории отсутствует водоотводная канава и земляная насыпь вокруг полигона.

«По результатам проверки деятельности ГП КО „ЕСОО“ при эксплуатации полигона в пос. Барсуковка установлены нарушения, связанные с загрязнением близлежащей территории, изоляцией отходов, разработкой плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов, нарушения порядка учета отходов», — сообщает прокуратура.

Природоохранный прокурор внес представления руководителям предприятий.

В середине июня региональное минприроды сообщило о закрытии полигонов ТБО в Круглово и Ельняках. При этом в последние годы свалка в Ельняках неоднократно горела. Так, известно о двух пожарах в 2023 году — в апреле и мае. По данным Росприроднадзора, пожары на объекте также происходили в марте и октябре 2022 года.

По словам руководителя регионального министерства экологии и природных ресурсов Олега Ступина, причиной регулярных пожаров на полигоне является «несоблюдение технологий захоронения».

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