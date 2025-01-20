Беспрозванных: благоустройство должно быть ежедневным, как чистка зубов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных недоволен тем, как в регионе проходит благоустройство городских территорий. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании правительства в понедельник, 20 января, обсуждая основные тезисы своего послания.

Комфортная среда для жизни — один из пяти приоритетов, озвученных губернатором 24 декабря на расширенном заседании Заксобрания области. Он включает ЖКХ, благоустройство, дороги и т.д. «Есть ряд вопросов, которые мы с вами и до послания обсуждали. Эти вопросы связаны с простыми вещами — благоустройство улиц, тротуаров. Я все выходные ходил по Калининграду. Я пока изменений не увидел. Не очень понятно, чего мы ждём. Ладно, была бы у нас погода Сибири и невозможно было бы выполнять работы в связи со снегопадами большими. Но у нас два раза всего снег был, температура в среднем +5... +6°C, работы можно выполнять», — отметил Алексей Беспрозванных.

Главе администрации Калининграда Елене Дятловой губернатор поручил в течение недели подготовить план соответствующей работы. «Это касается в том числе и других глав муниципалитетов. Пожалуйста, если у вас есть приоритетная работа, связанная с участками (а она есть, я посещал все муниципалитеты), вы не ждите какого-то особого дня весны или лета, чтобы приступить. Это нужно делать сейчас, пока погода позволяет», — добавил глава региона.

Речь идёт не только о крупных объектах благоустройства, подчеркнул Беспрозванных. «Аварийная ситуация была, газон повредили, такие вещи — это как каждый день зубы почистить, службы коммунальные должны этой работой заниматься. <...> Это ежедневная работа ваших служб. Дальше буду так же, уж извините, мучить вас всех по этому поводу, пока не наведёте в этом смысле порядок», — сказал губернатор.

В администрации Калининграда ранее заявили об оперативном устранении зимних повреждений дорог. С начала 2025 года сотрудники ООО «Дорожно-строительное предприятие» провели ямочный ремонт на 55 улицах областного центра.