Власти рассказали о том, как «оперативно устраняются» зимние повреждения дорог

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С начала 2025 года сотрудники ООО «Дорожно-строительное предприятие» провели ямочный ремонт на 55 улицах Калининграда. Об этом пишет «Гражданин» со ссылкой на горадминистрацию.

«Оперативно устраняются зимние повреждения дорог. В том числе с использованием холодного асфальта, который позволяет ремонтировать и при неблагоприятных погодных условиях», — сообщили в администрации Калининграда.

Как уточняется, аварийные дефекты в рамках текущего содержания дорог устранили на важных магистралях — улицах Киевской, Камской, Суворова, Дзержинского, Пролетарской, Емельянова, на Аллее смелых, Литовском валу.

Ремонт провели и на менее загруженных улицах в разных районах города — на Черниговской, Свердлова, Авиационной, Горбунова (у дома № 8-12), Ольштынской, Зелёной, Мариупольской. Кроме этого, отремонтировали спуски с Ленинского проспекта на Московский, а также пересечение Московского проспекта с ул. Флотской.

Компания «ДСП» регулярно получает подряды в Калининграде. Руководит «Дорожно-строительным предприятием» депутат городского совета Сергей Григоренко.

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