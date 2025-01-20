Власти рассказали о том, как «оперативно устраняются» зимние повреждения дорог

С начала 2025 года сотрудники ООО «Дорожно-строительное предприятие» провели ямочный ремонт на 55 улицах Калининграда. Об этом пишет «Гражданин» со ссылкой на горадминистрацию.

«Оперативно устраняются зимние повреждения дорог. В том числе с использованием холодного асфальта, который позволяет ремонтировать и при неблагоприятных погодных условиях», — сообщили в администрации Калининграда.

Как уточняется, аварийные дефекты в рамках текущего содержания дорог устранили на важных магистралях — улицах Киевской, Камской, Суворова, Дзержинского, Пролетарской, Емельянова, на Аллее смелых, Литовском валу.

Ремонт провели и на менее загруженных улицах в разных районах города — на Черниговской, Свердлова, Авиационной, Горбунова (у дома № 8-12), Ольштынской, Зелёной, Мариупольской. Кроме этого, отремонтировали спуски с Ленинского проспекта на Московский, а также пересечение Московского проспекта с ул. Флотской.