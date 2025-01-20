Три собаки и кот из Калининграда претендуют на «Лохматый оскар»

Три собаки и кот из Калининграда претендуют на «Лохматый оскар»
Кот Боня. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Дворняжка-канистерапевт, кот-донор и две поисковых собаки из Калининградской области претендуют на премию «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») по итогам 2024 года. Как отмечается на сайте проекта, 20 января стартовало народное голосование за героев.

Одна из номинантов на главный приз — собака Рона, канистерапевт проекта «Дети читают собакам». «Рона — трёхлапая собака. Еще щенком она попала в приют и из-за травмы лишилась лапы, потом чуть не умерла от вирусной инфекции. Несколько лет назад Мария забрала ее к себе и стала готовить на роль канистерапевта», — отмечается на сайте. Также в число номинантов вошли: почетный кот-донор Боня; полицейская овчарка Зена, которая помогла спасти пропавшую женщину в Пионерском; поисковая собака Росгвардии Базука, которая перед выходом на пенсию нашла схрон боеприпасов в Калининградской области.

«20 января стартовало народное голосование. Выбрать своего героя могут все желающие, отдав голоса на сайте премии. Голосовать можно ежедневно», — сообщили организаторы проекта.

Премия была учреждена в 2019 году, «Лохматым оскаром» отмечаются братья наши меньшие, совершившие героические поступки, а также зоозащитники и журналисты, поднимающие темы взаимоотношений человека и животных. Ежегодно её получают в том числе калининградские участники — в разные годы призерами и победителями «Лохматого оскара» становились «Биосфера Балтики», «Кошкин дом 39», «Дом для одиноких кошек», кинологическая служба поискового отряда «Запад 39», полицейский пёс-пенсионер Фёдор, собака-донор Челси, калининградка Ангелина Стриженкова.

В этом году на награду претендуют 20 животных и 44 зоозащитника. Финалистов 2024 года профессиональное жюри определит в начале марта. Церемония награждения пройдет в Зеленоградске в апреле.

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