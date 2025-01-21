Организатор премии «Лохматый оскар»: «Не надо путать наших героев с „няшными“»

Премия «Мой ласковый и нужный зверь» проводится в Калининградской области с 2019 года. За пять лет номинантами на победу становились животные и зоозащитники из разных регионов России и из-за рубежа. 20 января на сайте проекта стартовало голосование за героев текущего шестого сезона. Кто претендует на премии, когда станут известны победители, как Зеленоградск превратился в столицу кошек — об этом «Новый Калининград» поговорил с сопредседателем оргкомитета «Лохматого оскара», заслуженным журналистом России Ильёй Стуловым.

— Илья, на прошлой неделе завершился приём заявок на премию 2024 года. Какие герои вошли в число претендентов на главный приз, есть ли среди них калининградцы?

— В этом сезоне, как и в предыдущих, у нас замечательные номинанты, отвечающие критериям «ласковый» и «нужный». Не надо путать с «няшными». Вполне логично, что абсолютное большинство среди претендентов, как и в прошлых сезонах, составляют кошки и собаки. Среди этой традиционной плеяды редко, но попадались представители других видов и классов — енот, крыса, голубь и даже корова. В этом году также не обошлось без оригинальных кандидатов, и конкуренцию лохматым и пушистым героям составят бегемот, летучие мыши и удав. Всего 20 претендентов. География претендентов также обширна, это и представители регионов России, и стран СНГ, и дальнего зарубежья.

Среди земляков-калининградцев у нас заявились кот-донор Боня, дворняжка Рона, служебные овчарки Зена и Базука. Все они совершили, а некоторые продолжают совершать по-настоящему человеческие поступки. Собака Рона — канистерапевт проекта «Дети читают собакам». Это собака, которая ещё щенком попала в приют и из-за травмы лишилась лапы, потом чуть не умерла от вирусной инфекции. Несколько лет назад клинический детский психолог Мария Хамзина забрала ее к себе и стала готовить на роль канистерапевта, сейчас трёхлапая Рона работает с детьми. Также в число номинантов вошёл почетный кот-донор Боня, его историю подробно рассказывал ваш портал. Среди калининградских номинантов — полицейская овчарка Зена, которая помогла спасти пропавшую женщину в Пионерском, и поисковая собака Росгвардии Базука. Базука перед выходом на пенсию нашла схрон боеприпасов в Калининградской области.

Рассказывать о каждом из героев можно бесконечно, но проще зайти на сайт премии и прочесть их истории. Поучительные, трогательные, дающие нам реально оценить и понять, что для нас значат братья меньшие.

— В рамках премии вы награждаете не только животных, но и тех, кто им помогает. Сколько в этом году претендентов в номинации «В ответе за тех»?

— В этой номинации у нас всегда много соискателей и тоже обширная география. В этом году 44 участника. Нашей команде каждый раз кажется, что за пять прошедших сезонов нас трудно чем-то удивить, и каждый раз мы убеждаемся в обратном. Кого только ни спасают кандидаты (а среди них не только профессиональные биологи и зоозащитники, но простые неравнодушные люди) — птиц, собак, кошек, черепах, касаток, нерп, лошадей, коров, лабораторных крыс. Что касается калининградцев, то де-юре в этом сезоне их нет. Но надо понимать, что первые две номинации Премии связаны неразрывно и за каждой героической собакой или кошкой стоят люди, которые их однажды приручили.

В прошлые годы калининградцы регулярно становились номинантами и победителями в обеих номинациях. В числе наших лауреатов — «Биосфера Балтики», «Кошкин дом 39», «Дом для одиноких кошек», РБЦЖ «Славянское», кинологическая служба поискового отряда «Запад 39», полицейский пёс-пенсионер Фёдор, собака-донор Челси, калининградка Ангелина Стриженкова. Ангелина, кстати, хозяйка кота Бони. Этого замечательного кота семья Ангелины (а ее муж — руководитель клиники БФУ им. И. Канта, известный врач Юрий Скалин) привезла с Донбасса. Калининградка берет отпуска за свой счёт и ездит в зону СВО, чтобы спасать там животных.

Ангелина Стриженкова и кот Боня



Наша премия напрямую отражает то, что происходит в стране и мире, поэтому среди наших номинантов сейчас — немало тех, кто совершал свои поступки в зоне СВО. Можно сказать, это дайджест событий и тенденций. Боевые действия, любой экстрим всегда требуют сверхусилий, проявления лучших качеств. Просто представьте себе: Мариуполь, идут бои за город, непрекращающаяся канонада, в местном зоопарке звери отказываются кормить новорожденных детенышей. И тогда функцию приемной матери берет на себя овчарка Ванда, которая вскармливает львят, тигрят и других малышей. Другой пример: Курск, люди бегут от боевых действий, оставляя питомцев. И волонтеры приюта «Право жить» спасают брошенных домашних животных, под бомбежками вывозя их в безопасные зоны. И таких героических кандидатов у нас очень много.

То, что премия отражает тенденции в мире, я сказал не для красного словца. Одним из претендентов сезона, например, стал Петрус Ван дер Вольф. Он родился в Нидерландах, потом переехал в Россию, открыл на Сахалине приют для лошадей.

— В этом сезоне конкурс для СМИ стал самостоятельной премией, которая получила своё название «Пером и Сердцем». В апреле 2024 был отдельный день, когда награждались журналисты. Почему приняли такое решение?

— Когда мы учредили номинацию для журналистов и блогеров, прекрасно сознавали, что она будет популярна у наших коллег. Но даже предположить не могли, что настолько. Что за непродолжительный период номинация перешагнет границы России и станет первым в истории отечественной журналистики международным конкурсом для русскоязычных блогеров и СМИ. В этом сезоне в оргкомитет поступило 418 статей и репортажей из 62 регионов России, а также из семи зарубежных стран, в том числе и Сербии. Тема ответственного отношения к животным не просто актуальна, она объединяет людей со здоровыми нравственными ориентирами. Коллеги пишут и снимают, пропуская свои работы через сердце. Сама же творческая площадка стала очень престижной в журналистском сообществе. В ней участвуют и центральные СМИ, и областные, и районные. Представьте себе уровень конкуренции, если из более чем 200 претендентов на пьедестал поднимутся только трое. Так что даже почетный диплом в этом случае на вес золота.

— Как принять участие в голосовании, когда станут известны победители?

— В народном голосовании принимают участие претенденты на премию в двух номинациях — «Братья меньшие» и «В ответе за тех». Проголосовать можно на сайте проекта — сначала изучить в галерее истории номинантов, потом выбрать понравившегося в таблице и проголосовать. Первый этап продлится до 5 февраля, по его итогам будут определены по пять кандидатов в каждой номинации. Второй этап пройдет до 26 февраля, после чего мы объявим победителей народного голосования. Сразу обращаю внимание наших читателей на то, что мы подводим промежуточные итоги раз в неделю, но не говорим, кто на каком месте, и не называем число голосов, чтобы у всех был стимул продолжать поддерживать своих героев. И здесь очень важно, чтобы поддержка была и местных СМИ, и сообществ, и даже властей, которые на своих официальных сайтах публикую информацию о проекте.

Народное голосование — это самостоятельная номинация проекта. Победители в ней будут приглашены на церемонию награждения наряду с финалистами премии, которых выберет профессиональное жюри. Оно уже работает, изучает истории кандидатов и даёт им свою оценку. Финалистов премии по итогам работы жюри мы назовём в начале марта. Награды вручим также на церемонии награждения.

— Кто в этом году входит в профессиональное жюри?

— Опять-таки, чтобы никого не обидеть невниманием, перечислять весь список арбитров не буду. Многие из судей работают в жюри с первого сезона. Некоторые пришли чуть позже, но тоже прикипели к нашему доброму проекту. У нас международная команда арбитров, в которую входят не нуждающиеся в представлении в своих странах представители Сербии, Кыргызстана, Турции, Беларуси. В этом году иностранный легион единомышленников пополнили заместитель председателя правления Белорусского союза журналистов Алена Родовская, а также кубинский дипломат и журналист Герман Феррас. Среди соотечественников в состав жюри вошли Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин и секретарь Союза журналистов Роман Серебряный.

— Где и когда пройдет церемония награждения? И чем будут награждать?

— Награждают лауреатов дипломами и специальными кубками, также наши партнёры вручают свои призы. Денежная премия и ценные призы не предусмотрены, самое главное — это почет и уважение нашим героям. И, конечно же, привлечение внимания к теме поддержки братьев наших меньших и людей, которые им помогают.

Церемония по традиции весной в Зеленоградске. На данный момент мы окончательно согласовываем даты проведения. С большой долей вероятности это 18 и 19 апреля.

— Почему именно Зеленоградск?

— Наверное, потому что здесь, в столице кошек, и появился на свет наш проект, аналогов которому на сегодняшний день в мире не существует. За шесть неполных лет в оргкомитет неоднократно поступали предложения о переносе награждения в другие города России, которые были бы более удобны в смысле логистики для лауреатов. Где можно было бы вывести церемонию на большой экран. Но чтобы что-то выводить, надо что-то подготовить, а готовить церемонию дистанционно, мягко говоря, не слишком удобно. И надо понимать, что сама премия добавляет привлекательности как Зеленоградску в частности, так и области в целом.

— Кстати, есть довольно много версий, почему Зеленоградск вдруг стал столицей кошек. Можете рассказать ту, что основана на реальных событиях?

— На реальных? Ну, хорошо. Так получилось, что девять лет назад я летел в Москву бизнес-классом, в этом же самолете в эконом-классе летел министр муниципального развития области Сергей Кошевой. По выходе с борта, конечно же, началась легкая пикировка: как так, важный чиновник летит в скромных условиях, а журналист-расследователь откровенно жирует? В общем, так и познакомились. А через полгода Кошевой перешел работать в Зеленоградск, стал главой администрации. Позвонил мне: «Слушай, хочу, чтобы у Зеленоградска была какая-то изюминка. Поможешь?» Я несколько дней ходил по городку, изучал его ритм и особенности. Потом пришел и сказал: «Сан-Ремо или Сопот делать накладно, да и не надо. У тебя в городе есть Музей кошек. В каждом дворе, впрочем, как и в других городах, люди кормят уличных животных. Есть муниципальный праздник День кота, который любят зеленоградцы. Давай все это объединим и сделаем из Зеленоградска мировую кошачью столицу». Как принято писать в бульварных романах: в глазах собеседника проскользнула легкая тень недоверия. Тогда я изложил свою концепцию, в большей или меньшей степени она пошла в работу.

Так в городе появился Котошеф (название должности, кстати, мы придумывали во время опроса в соцсетях), потом появился сквер Котофейня. Позже мы уже разработали проект сквера, в котором были бы домики для кошек в виде реплик исторических зданий, огородили их триплексным стеклом, чтобы животных не беспокоили туристы. Наши ребята-студенты и магистранты из БФУ разработали брендинг с котами и многое другое. Проект, конечно, так бы и остался проектом, если бы к нему с энтузиазмом не подключились чиновники, бизнесмены и жители. Здесь без всякого пафоса надо отдать должное Сергею Кошевому: таланта объединять людей, видеть перспективу у него не отнять. Кстати, я до сих пор удивляюсь, что другие города не пошли по этому пути. Ведь интересных фишек в каждом райцентре можно найти с лихвой. Были бы только мозги и желание.

Котошеф Светлана Логунова



— Несколько лет назад, когда появилась должность Котошефа и на неё избрали местную жительницу Светлану Логунову, зарплата у неё была чуть больше 5000 рублей. Почему так мало? И повысили ли с тех пор?

— И почему-то никто не написал, что автор концепции города кошек работал совершенно бесплатно... Если серьезно, то сам факт введения такой должности был смелым шагом — платить бюджетные деньги человеку за то, что он ухаживает за бездомными животными. Представляете, какой интерес эта должность вызывала у проверяющих органов? Как наглядный пример, приезжает в прошлом году в январе в область Владимир Путин, представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан в прямом эфире докладывает ему, что есть такой необычный город Зеленоградск, который сделал себе имя на кошках, и там есть такая должность. На следующий день в администрацию Зеленоградска приходит запрос от прокурора на тему законности должности.

Что касается финансового содержания Котошефа, то в первую очередь на эту должность отбирали человека, который работал бы не ради зарплаты, а потому что любит животных. И в этом отношении с кандидатурой Светланы Логуновой попали в десятку. Ну, а содержание Котошефа вначале было действительно скромным. Сейчас, насколько я знаю, оно возросло. Более того, с кормом и деньгами на стерилизацию животных ей помогают местные власти и зеленоградские предприниматели.

Почти в каждом дворе каждого населенного пункта нашей страны есть свои котошефы, которые кормят котеек и ухаживают за ними. Только денежного довольствия никто из них не получает. Даже наоборот — им часто приходится конфликтовать с чиновниками и коммунальными службами.

— У кошачьего бренда Зеленоградска есть и обратная сторона — нередко мы слышим истории о том, что коты в городе болеют, умирают. И при этом цель премии «Мой ласковый и нужный зверь» — говорить о гуманном отношении к животным. Нет ли здесь противоречий?

— Котошеф и премия — два разных проекта. Первый имеет, я бы сказал, «мимимишную» коннотацию. Некий сказочный флер. При этом предприниматели города тратят значительные средства, чтобы его поддерживать. Но разруха, как писал Булгаков, не в клозетах, а в головах отдельных граждан. Некоторые представители рода человеческого наигравшись с животными, стали подбрасывать уже им не нужных питомцев в Зеленоградск. И таких представителей, к сожалению, много. Вот и корень проблемы. Воспитывать в каждом человеке ответственное отношение к братьям меньшим не всегда легко и просто. И это одна из целей нашей премии.

Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что название «Мой ласковый и нужный зверь» никого не должно обманывать. Этот проект в первую очередь о нас — людях, о братьях меньших, которых мы приручили и которые не умеют предавать. Этот проект как раз воспитывает в человеке человека, но воспитать можно только тех, кто хочет им стать.

Беседовала Анна Петрушевских, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»