МВД: раскрытие мошенничеств в отношении калининградцев составляет 16%

Все новости по теме: Криминал

Раскрытие хищений денежных средств с банковских счетов калининградцев составляет 16%. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Геннадий Бубёнов во время оперативного совещания правительства в понедельник, 20 января.

«Наибольшую сложность раскрытия вызывает хищение денежных средств с банковских счетов граждан, в том числе путем обмана дистанционным способом. За отчетный период зарегистрировано 125 таких преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, вместе с тем раскрываемость их остается на уровне 16%», — сказал Бубёнов.

Отчётный период затрагивает конец 2024 года, новогодние и рождественские праздники. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отметил, что всего за истекший период на территории Калининградской области зарегистрировали 1655 преступлений, из которых раскрыто 840. Общая раскрываемость составила 51%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter