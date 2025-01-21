МВД: раскрытие мошенничеств в отношении калининградцев составляет 16%

Раскрытие хищений денежных средств с банковских счетов калининградцев составляет 16%. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Геннадий Бубёнов во время оперативного совещания правительства в понедельник, 20 января.



«Наибольшую сложность раскрытия вызывает хищение денежных средств с банковских счетов граждан, в том числе путем обмана дистанционным способом. За отчетный период зарегистрировано 125 таких преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, вместе с тем раскрываемость их остается на уровне 16%», — сказал Бубёнов.

Отчётный период затрагивает конец 2024 года, новогодние и рождественские праздники. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отметил, что всего за истекший период на территории Калининградской области зарегистрировали 1655 преступлений, из которых раскрыто 840. Общая раскрываемость составила 51%.