Погода в Калининграде 21 января

Днём во вторник, 21 января, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 761 мм, ветер юго-западный, 2 м/с. Вероятность осадков — 0%.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +4°C, на востоке области +2°C. На всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник пасмурно, дымка. Температура утром, днём, вечером +1°C. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность составит 100%, давление — 763 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Во вторник ночью в Калининграде и области −1...+1°C (на побережье 0...+2°C), облачно и без осадков (местами возможна дымка/туман), ветер южный/юго-восточный, 2-5 м/с. Днем по области +2...+4°C, пасмурно и без существенных осадков. Ветер юго-западный/западный, 3-5 м/с».