В России распространяется мошенническая схема с QR-кодами домовых чатов

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В ряде регионов России отмечается распространение мошеннических объявлений с предложением вступить в домовые чаты с использованием QR-кодов. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Вестник Киберполиции».

В QR-код может быть интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. Отмечается, что кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и наклеек на электросамокатах.

«Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования», — добавляет «Вестник Киберполиции».

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Фото: телеграм-канал «Вестник Киберполиции»

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