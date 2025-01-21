В России распространяется мошенническая схема с QR-кодами домовых чатов

В ряде регионов России отмечается распространение мошеннических объявлений с предложением вступить в домовые чаты с использованием QR-кодов. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Вестник Киберполиции».

В QR-код может быть интегрирована ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. Отмечается, что кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и наклеек на электросамокатах.

«Цель квишинга — получить доступ к финансовым ресурсам или конфиденциальной информации жертвы для дальнейшего несанкционированного использования», — добавляет «Вестник Киберполиции».

Фото: телеграм-канал «Вестник Киберполиции»

