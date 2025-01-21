Источник: за убийство коллекционера задержан экс-директор «Водоканала» Гусева

По подозрению в убийстве 18-летнего коллекционера из Калининграда задержан бывший директор муниципального «Водоканала» Гусева. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Мужчина занимал должность директора «Водоканала» до 2017 года, после чего уволился с формулировкой, что хочет «больше времени проводить с семьей и заниматься рыбалкой». После этого одно время преподавал в техникуме, несколько лет назад переехал в Калининград. Как отмечают источники, мужчина занимался «черным копательством».

Ранее 45-летнему калининградцу было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 18-летнего парня, тело которого с множественными колото-резаными ранениями обнаружено утром 17 января 2025 года в квартире по улице Князева в Калининграде. По версии следствия, вечером 16 января обвиняемый, находясь дома у молодого человека, в ходе возникшего конфликта нанес тому ножом не менее 20 ударов в область жизненно важных органов. Злоумышленник предпринял попытки скрыть следы совершенного преступления, а также похитил из квартиры коллекционируемые убитым ордена, монеты, антикварное имущество и около 500 тысяч рублей.

Следствию мужчина пояснил, что конфликт между ним и молодым человеком произошел из-за спора о стоимости двух коллекционных монет, которые накануне убитый купил у фигуранта.

Большая часть похищенного имущества изъята. Мужчина заключен под стражу до 17 марта 2025 года. Ход расследования уголовного дела находится также на контроле ведомства.