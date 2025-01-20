Калининградца обвиняют в убийстве 18-летнего юноши из-за коллекционных монет

45-летнему калининградцу предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 18-летнего парня, тело которого с множественными колото-резаными ранениями обнаружено утром 17 января 2025 года в квартире по улице Князева в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 16 января обвиняемый, придя домой к юноше, в ходе возникшего конфликта нанес тому ножом не менее 20 ударов в область жизненно важных органов. От полученных ранений парень скончался на месте преступления. Злоумышленник предпринял попытки скрыть следы совершенного преступления, а также похитил из квартиры коллекционируемые убитым ордена, монеты, антикварное имущество и около 500 тысяч рублей.

Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов регионального управления СКР и оперативников управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области причастность фигуранта к совершению указанного преступления была установлена в кратчайшие сроки.

В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, допрошен, с ним проведена проверка показаний на месте и предъявлено обвинение. Фигурант дал признательные показания. Следствию мужчина пояснил, что конфликт между ним и молодым человеком, приведший к убийству, произошел из-за спора о стоимости двух коллекционных монет, которые накануне убитый купил у фигуранта.

Большая часть похищенного имущества изъята. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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