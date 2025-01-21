В мэрии рассказали, когда на пятый маршрут вернутся трамваи «Корсар»

В мэрии рассказали, когда на пятый маршрут вернутся трамваи «Корсар»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Трамваи «Корсар», которые сняли с пятого маршрута после декабрьской аварии, смогут вернуться туда в марте текущего года. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В свою очередь председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов добавил, что для возвращения потребуется закупка и установка дополнительного оборудования.

«Это дополнительное оборудование сейчас приобретается, чтобы „Корсары“ могли работать на улицах с такой типологией как у Фестивальной аллеи. Как только будет оборудование, мы запустим трамвай», — сообщил чиновник.

Романов добавил, что это оборудование не было базовым.

«„Корсар“ и „Татра“ это типологически разные трамваи, у них разные конструктивные особенности, — продолжил он. — Работать трамваю „Корсар“ по Фестивальной аллее можно, но мы это сейчас не производим, а закупаем дополнительное оборудование, чтобы облегчить труд нашим техническим работникам, которые обслуживают „Корсары“».

Романов пояснил, что отличие путей на Фестивальной аллее только в том, что там грунтовое покрытие, «требующее определенной вывески оборудования».

Ранее «Новый Калининград» со ссылкой на экспертный телеграм-канал «Калининградский трамвай» сообщал, что после того, как 20 декабря на Фестивальной аллее сошёл с рельсов трамвай «Корсар», маршрут № 5 стал обеспечиваться исключительно трамваями «Татра». Ранее в администрации этот факт не комментировали.

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