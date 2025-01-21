В Калининградской области создали пункты проката вещей для детей

В Калининградской области создали пункты проката вещей первой необходимости для новорождённых и детей до трёх лет. Соответствующий приказ за подписью министра социальной политики региона Анжелики Майстер опубликован на официальном сайте правовой информации.

Всего по области будут работать три пункта на базе учреждений социального обслуживания. В их число вошли «Центр социальной помощи семье и детям» в Калининграде, «Наш дом» в Зеленоградске и «Ресурсный семейный центр «Доверие» в Гусеве. В приказе отмечается, что прокат будет осуществляться бесплатно.

Брать вещи для новорождённых и детей до трёх лет смогут пять категорий семей: многодетные, молодые, студенческие, семьи в трудной жизненной ситуации, а также одинокие родители. Предоставлять предметы им планируется на основании поданного заявления с предъявлением документа, удостоверяющего личность, непосредственно в учреждении, в котором создан пункт проката. К заявлению необходимо будет приложить копии свидетельств о заключении брака и о рождении ребёнка, удостоверения личности супруга при его наличии, справок из государственных образовательных организаций, удостоверения многодетной семьи, социального контракта при его наличии и документа, подтверждающего смерть второго родителя, или о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

Договор о прокате детских вещей будут составлять на год. Отмечается, что у заявителей будет возможность его продлить. Предметы планируется выдавать при их наличии в порядке очерёдности. В случае утраты или негодности вещей придётся возместить их стоимость или заменить на аналогичный предмет.

Приказ опубликовали 20 января. Он должен вступить в силу 30 января.