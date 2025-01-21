В минсельхозе предложили поддержать агробизнес в вопросе переработки неликвида

Калининградских аграриев власти намерены поддержать в вопросе переработки неликвидных овощей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области 20 января сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов.

«Не востребованные рынком овощи, которые имеют механические и биологические повреждения, нужно перерабатывать и поддерживать наш агробизнес для того, чтобы они работали в этом направлении», — заметил Иванов.

По словам министра, региональные сельхозпроизводители по итогам 2024 года показали семипроцентный рост индекса производства продукции.

«В принципе, везде у нас рост по отношению к предыдущему году, — заметил Иванов. — Растениеводами региона произведено 730 тысяч тонн зерна — это 109 % к 2023 году, это исторический рекорд. 229 тысяч тонн семян масличных культур — это 109 % к 2023 году. И это тоже исторический рекорд. Также было собрано 149 тысяч тонн картофеля и 66 тысяч тонн овощей. Хочется поблагодарить наших аграриев за такие высокие показатели, потому что они также были отмечены в позитиве министерством сельского хозяйства Российской Федерации».