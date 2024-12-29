Выше официальной инфляции: как изменились цены на продукты в Калининграде за год (фото)

Постоянно растущие цены на продукты оставались одним из главных обсуждаемых вопросов в Калининградской области на протяжении всего 2024 года. Об этом жители региона спрашивали губернатора Алексея Беспрозванных и президента Владимира Путина во время прямых линий. «Новый Калининград» сравнил цены декабря текущего года с 2023-м. Условная продуктовая корзина, на основе которой проводятся ежемесячные мониторинги цен, подорожала в сетях на 15-18%. При этом официальный уровень инфляции в Калининградской области, как утверждает Центробанк, 9,66%, годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 11,05%.
В декабре 2023 года набор продуктов, выбранный «Новым Калининградом» для мониторингов, можно было приобрести менее, чем за 3 000 рублей. Спустя 12 месяцев та же продуктовая корзина обходится на 519-672 рубля дороже. Дешевле 3 500 рублей можно закупиться только в «Пятёрочке». Впрочем, разница невелика.
«Продуктом года» по уровню роста цен можно назвать сливочное масло. 180-граммовая пачка «Крестьянского» жирностью 72,5% производства АО «Молоко» подорожала на 87-92 рубля. Другие молочные продукты тоже выросли в цене — в среднем на 5-15 рублей за упаковку. Прибавило в цене и подсолнечное масло (+20-37 рублей за литровую бутылку).
Не радуют изменения и на фруктово-овощных прилавках. Здесь подорожали все позиции. Разница составила от 10 до 149 рублей. К примеру, за килограмм огурцов в «Виктории» на ул. Куйбышева сейчас придётся выложить 399 рублей.
Куриное филе, «продержавшееся» несколько месяцев без изменений, в итоге всё же прибавило 30-70 рублей за килограмм. Десяток яиц первой категории спустя 12 месяцев обходится на 10 рублей дороже — 129,9 руб.(при самостоятельной фасовке). Есть и позиции с более высокой ценой.
На несколько пунктов из списка «Нового Калининграда» было зафиксировано незначительное снижение цены, в основном — в рамках акций или «голубых ценников» (региональной программы доступных цен). К примеру, во всех сетях подешевел «Дарницкий» хлеб. Два ритейлера из трёх снизили стоимость риса, сахара и гречки.
Как признал губернатор, «голубые ценники» не могут гарантировать фиксацию цены на все продукты, участвующие в программе, т.к. растёт их себестоимость. Тем не менее, власти решили расширить количество позиций, на которые будут установлены «голубые ценники». Кроме того, Беспрозванных пообещал возобновить в 2025 году программу социальных продуктовых карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан».
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях (изменение декабря 2024 г. к декабрю 2023 г.)
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 по акции, (−4 руб.)
|
29,90 (-4 руб.)
|
30,19 (-4,8 руб.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
55,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)
|
55,90 «Залесский фермер» (+10 руб.)
|
55,99 «Залесский фермер» (+10,5 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
67,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)
|
65,90 «Залесский фермер» (+16,1 руб.)
|
62,49 «Залесский фермер» (+15 руб.)
|
Сметана, 15%, 315 г
|
77,99 «Залесский фермер»
|
77,90 «Залесский фермер»
|
73,99 «Залесский фермер»
|
Творог, 5%, 200 г
|
104,99 «Залесский фермер» (+7 руб.)
|
119,90 «Залесский фермер» (по акции, в наличии фасовка 300 г)
|
81,99 «Залесский фермер» (+5,5 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
489,99 (+70 руб.)
|
489,00 (+50 руб.)
|
489,99 (+30 руб.)
|
Фарш, 400 г
|
199,99 «Люблинские продукты» — (по акции)
|
149,90 «Ближние горки» (по акции)
|
189,99 «Мираторг» (по акции, −20 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 338 г
|
319,99 «Сохраним традиции», по акции
|
199,90 «Любимый дом» (по акции)
|
299,99 «Гастроном № 1»
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.)
|
64 «Зернофф», (цена из приложения «Купер»)
|
57,49 «Селяночка»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
129,99 (+10 руб.)
|
129,90 (+10 руб.)
|
129,90 (+10 руб.)
|
Рис, 800 г
|
84,99 (+15 руб.)
|
112,90 (-17 руб.)
|
84,49 (-10,5 руб.)
|
Гречка, 800 г
|
59,99 (по акции, +5 руб.)
|
47,90 (-9,3.)
|
47,19 (-11,8 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (+32 руб.)
|
69,90 (по акции, −12 руб.)
|
79,99 (+12 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.)
|
254,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+92 руб.)
|
239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
169,99 «Олейна», (по акции, +30 руб.)
|
179,90 «Олейна», (+20 руб.)
|
179,99 «Олейна» (+37 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
82,99 (по акции, −1 руб.)
|
81,90 (-2 руб.)
|
79,49 (+4,5 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
39,99 (по акции, +20 руб.)
|
39,90 (+ 20 руб.)
|
39,99 (+17,5 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
69,99 (+20 руб.)
|
79,90 (+40 руб.)
|
80,49 (+20,5 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
59,99 (+25 руб.)
|
57,90 (+31 руб.)
|
63,99 (+27 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
49,99 (по акции, +15 руб.)
|
39,90 (по акции, +10 руб.)
|
41,99 (+10 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
219,99 (по акции, −50 руб.)
|
399 (+149,1 руб.)
|
206,99 (по акции, +7 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
249,99 (+70 руб.)
|
239,90 (по акции, +30 руб.)
|
209,99 (+39 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
169,99 (по акции, +40 руб.)
|
159,90 (по акции, +30 руб.)
|
134,99 (по акции, +7 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
149,99 (по акции, +20 руб.)
|
149,90 (по акции,+20 руб.)
|
172,99 (+24 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
129,99 «Голден» (+50 руб.)
|
119,90 «Голден» (по акции, +30 руб.)
|
117,99 «Голден» (по акции, +30 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (+30 руб.)
|
159,90 (+40 руб.)
|
149,99 (+10 руб.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
3539,74 (+567 руб. или 16,02%, в декабре 2023 г. было 2972,74 руб.)
|
3575,7 (+672,9 руб. или 18,82%, в декабре 2023 г. было 2902,8 руб.)
|
3402,55 (+519,4 руб. или 15,27%, в декабре 2023 г. было 2883,15 руб.)
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 27 декабря 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым годом. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Черняховского, 76 и Невского, 28.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.
***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.
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