Выше официальной инфляции: как изменились цены на продукты в Калининграде за год (фото)

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Выше официальной инфляции: как изменились цены на продукты в Калининграде за год (фото)

Постоянно растущие цены на продукты оставались одним из главных обсуждаемых вопросов в Калининградской области на протяжении всего 2024 года. Об этом жители региона спрашивали губернатора Алексея Беспрозванных и президента Владимира Путина во время прямых линий. «Новый Калининград» сравнил цены декабря текущего года с 2023-м. Условная продуктовая корзина, на основе которой проводятся ежемесячные мониторинги цен, подорожала в сетях на 15-18%. При этом официальный уровень инфляции в Калининградской области, как утверждает Центробанк, 9,66%, годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 11,05%.

В декабре 2023 года набор продуктов, выбранный «Новым Калининградом» для мониторингов, можно было приобрести менее, чем за 3 000 рублей. Спустя 12 месяцев та же продуктовая корзина обходится на 519-672 рубля дороже. Дешевле 3 500 рублей можно закупиться только в «Пятёрочке». Впрочем, разница невелика.

«Продуктом года» по уровню роста цен можно назвать сливочное масло. 180-граммовая пачка «Крестьянского» жирностью 72,5% производства АО «Молоко» подорожала на 87-92 рубля. Другие молочные продукты тоже выросли в цене — в среднем на 5-15 рублей за упаковку. Прибавило в цене и подсолнечное масло (+20-37 рублей за литровую бутылку).

Не радуют изменения и на фруктово-овощных прилавках. Здесь подорожали все позиции. Разница составила от 10 до 149 рублей. К примеру, за килограмм огурцов в «Виктории» на ул. Куйбышева сейчас придётся выложить 399 рублей.

Куриное филе, «продержавшееся» несколько месяцев без изменений, в итоге всё же прибавило 30-70 рублей за килограмм. Десяток яиц первой категории спустя 12 месяцев обходится на 10 рублей дороже — 129,9 руб.(при самостоятельной фасовке). Есть и позиции с более высокой ценой.


На несколько пунктов из списка «Нового Калининграда» было зафиксировано незначительное снижение цены, в основном — в рамках акций или «голубых ценников» (региональной программы доступных цен). К примеру, во всех сетях подешевел «Дарницкий» хлеб. Два ритейлера из трёх снизили стоимость риса, сахара и гречки.

Как признал губернатор, «голубые ценники» не могут гарантировать фиксацию цены на все продукты, участвующие в программе, т.к. растёт их себестоимость. Тем не менее, власти решили расширить количество позиций, на которые будут установлены «голубые ценники». Кроме того, Беспрозванных пообещал возобновить в 2025 году программу социальных продуктовых карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан».

Товар

Торговая сеть, цены в рублях (изменение декабря 2024 г. к декабрю 2023 г.)

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


29,99 по акции, (−4 руб.)

29,90 (-4 руб.)

30,19 (-4,8 руб.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

55,99 «Залесский фермер» (+8 руб.)

55,90 «Залесский фермер» (+10 руб.)

55,99 «Залесский фермер» (+10,5 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


67,99 «Залесский фермер» (+10 руб.)

65,90 «Залесский фермер» (+16,1 руб.)

62,49 «Залесский фермер» (+15 руб.)

Сметана, 15%, 315 г

77,99 «Залесский фермер»

77,90 «Залесский фермер»

73,99 «Залесский фермер»

Творог, 5%, 200 г

104,99 «Залесский фермер» (+7 руб.)

119,90 «Залесский фермер» (по акции, в наличии фасовка 300 г)

81,99 «Залесский фермер» (+5,5 руб.)

Филе куриное, 1 кг

489,99 (+70 руб.)

489,00 (+50 руб.)

489,99 (+30 руб.)

Фарш, 400 г


199,99 «Люблинские продукты» — (по акции)

149,90 «Ближние горки» (по акции)

189,99 «Мираторг» (по акции, −20 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 338 г

319,99 «Сохраним традиции», по акции

199,90 «Любимый дом» (по акции)

299,99 «Гастроном № 1»

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.)

64 «Зернофф», (цена из приложения «Купер»)

57,49 «Селяночка»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

129,99 (+10 руб.)

129,90 (+10 руб.)

129,90 (+10 руб.)

Рис, 800 г

84,99 (+15 руб.)

112,90 (-17 руб.)

84,49 (-10,5 руб.)

Гречка, 800 г

59,99 (по акции, +5 руб.)


47,90 (-9,3.)

47,19 (-11,8 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (+32 руб.)

69,90 (по акции, −12 руб.)

79,99 (+12 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.)

254,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+92 руб.)

239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

169,99 «Олейна», (по акции, +30 руб.)


179,90 «Олейна», (+20 руб.)

179,99 «Олейна» (+37 руб.)

Сахар, 1 кг

82,99 (по акции, −1 руб.)

81,90 (-2 руб.)

79,49 (+4,5 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

39,99 (по акции, +20 руб.)

39,90 (+ 20 руб.)

39,99 (+17,5 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

69,99 (+20 руб.)

79,90 (+40 руб.)

80,49 (+20,5 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

59,99 (+25 руб.)

57,90 (+31 руб.)

63,99 (+27 руб.)

Морковь, 1 кг

49,99 (по акции, +15 руб.)

39,90 (по акции, +10 руб.)

41,99 (+10 руб.)

Огурцы, 1 кг

219,99 (по акции, −50 руб.)

399 (+149,1 руб.)

206,99 (по акции, +7 руб.)

Помидоры, 1 кг

249,99 (+70 руб.)

239,90 (по акции, +30 руб.)

209,99 (+39 руб.)

Лимоны, 1 кг

169,99 (по акции, +40 руб.)

159,90 (по акции, +30 руб.)

134,99 (по акции, +7 руб.)

Апельсины, 1 кг

149,99 (по акции, +20 руб.)

149,90 (по акции,+20 руб.)

172,99 (+24 руб.)

Яблоки, 1 кг

129,99 «Голден» (+50 руб.)

119,90 «Голден» (по акции, +30 руб.)

117,99 «Голден» (по акции, +30 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (+30 руб.)

159,90 (+40 руб.)

149,99 (+10 руб.)


Общая стоимость корзины

3539,74 (+567 руб. или 16,02%, в декабре 2023 г. было 2972,74 руб.)

3575,7 (+672,9 руб. или 18,82%, в декабре 2023 г. было 2902,8 руб.)

3402,55 (+519,4 руб. или 15,27%, в декабре 2023 г. было 2883,15 руб.)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 27 декабря 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым годом. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Черняховского, 76 и Невского, 28.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.

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