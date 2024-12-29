Выше официальной инфляции: как изменились цены на продукты в Калининграде за год (фото)

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Постоянно растущие цены на продукты оставались одним из главных обсуждаемых вопросов в Калининградской области на протяжении всего 2024 года. Об этом жители региона спрашивали губернатора Алексея Беспрозванных и президента Владимира Путина во время прямых линий. «Новый Калининград» сравнил цены декабря текущего года с 2023-м. Условная продуктовая корзина, на основе которой проводятся ежемесячные мониторинги цен, подорожала в сетях на 15-18%. При этом официальный уровень инфляции в Калининградской области, как утверждает Центробанк, 9,66%, годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре составил 11,05%.

В декабре 2023 года набор продуктов, выбранный «Новым Калининградом» для мониторингов, можно было приобрести менее, чем за 3 000 рублей. Спустя 12 месяцев та же продуктовая корзина обходится на 519-672 рубля дороже. Дешевле 3 500 рублей можно закупиться только в «Пятёрочке». Впрочем, разница невелика.

«Продуктом года» по уровню роста цен можно назвать сливочное масло. 180-граммовая пачка «Крестьянского» жирностью 72,5% производства АО «Молоко» подорожала на 87-92 рубля. Другие молочные продукты тоже выросли в цене — в среднем на 5-15 рублей за упаковку. Прибавило в цене и подсолнечное масло (+20-37 рублей за литровую бутылку).

Не радуют изменения и на фруктово-овощных прилавках. Здесь подорожали все позиции. Разница составила от 10 до 149 рублей. К примеру, за килограмм огурцов в «Виктории» на ул. Куйбышева сейчас придётся выложить 399 рублей.

Куриное филе, «продержавшееся» несколько месяцев без изменений, в итоге всё же прибавило 30-70 рублей за килограмм. Десяток яиц первой категории спустя 12 месяцев обходится на 10 рублей дороже — 129,9 руб.(при самостоятельной фасовке). Есть и позиции с более высокой ценой.





На несколько пунктов из списка «Нового Калининграда» было зафиксировано незначительное снижение цены, в основном — в рамках акций или «голубых ценников» (региональной программы доступных цен). К примеру, во всех сетях подешевел «Дарницкий» хлеб. Два ритейлера из трёх снизили стоимость риса, сахара и гречки.

Как признал губернатор, «голубые ценники» не могут гарантировать фиксацию цены на все продукты, участвующие в программе, т.к. растёт их себестоимость. Тем не менее, власти решили расширить количество позиций, на которые будут установлены «голубые ценники». Кроме того, Беспрозванных пообещал возобновить в 2025 году программу социальных продуктовых карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан».

Товар Торговая сеть, цены в рублях (изменение декабря 2024 г. к декабрю 2023 г.) «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 по акции, (−4 руб.) 29,90 (-4 руб.) 30,19 (-4,8 руб.) Молоко, 2,5%, 800 мл 55,99 «Залесский фермер» (+8 руб.) 55,90 «Залесский фермер» (+10 руб.) 55,99 «Залесский фермер» (+10,5 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

67,99 «Залесский фермер» (+10 руб.) 65,90 «Залесский фермер» (+16,1 руб.) 62,49 «Залесский фермер» (+15 руб.) Сметана, 15%, 315 г 77,99 «Залесский фермер» 77,90 «Залесский фермер» 73,99 «Залесский фермер» Творог, 5%, 200 г 104,99 «Залесский фермер» (+7 руб.) 119,90 «Залесский фермер» (по акции, в наличии фасовка 300 г) 81,99 «Залесский фермер» (+5,5 руб.) Филе куриное, 1 кг 489,99 (+70 руб.) 489,00 (+50 руб.) 489,99 (+30 руб.) Фарш, 400 г

199,99 «Люблинские продукты» — (по акции) 149,90 «Ближние горки» (по акции) 189,99 «Мираторг» (по акции, −20 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 338 г 319,99 «Сохраним традиции», по акции 199,90 «Любимый дом» (по акции) 299,99 «Гастроном № 1» Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 44,99 «Зернофф» (по акции, −5 руб.) 64 «Зернофф», (цена из приложения «Купер») 57,49 «Селяночка» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 129,99 (+10 руб.) 129,90 (+10 руб.) 129,90 (+10 руб.) Рис, 800 г 84,99 (+15 руб.) 112,90 (-17 руб.) 84,49 (-10,5 руб.) Гречка, 800 г 59,99 (по акции, +5 руб.)

47,90 (-9,3.) 47,19 (-11,8 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (+32 руб.) 69,90 (по акции, −12 руб.) 79,99 (+12 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 249,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.) 254,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (+92 руб.) 239,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+87 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 169,99 «Олейна», (по акции, +30 руб.)

179,90 «Олейна», (+20 руб.) 179,99 «Олейна» (+37 руб.) Сахар, 1 кг 82,99 (по акции, −1 руб.) 81,90 (-2 руб.) 79,49 (+4,5 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 39,99 (по акции, +20 руб.) 39,90 (+ 20 руб.) 39,99 (+17,5 руб.) Лук репчатый, 1 кг 69,99 (+20 руб.) 79,90 (+40 руб.) 80,49 (+20,5 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 59,99 (+25 руб.) 57,90 (+31 руб.) 63,99 (+27 руб.) Морковь, 1 кг 49,99 (по акции, +15 руб.) 39,90 (по акции, +10 руб.) 41,99 (+10 руб.) Огурцы, 1 кг 219,99 (по акции, −50 руб.) 399 (+149,1 руб.) 206,99 (по акции, +7 руб.) Помидоры, 1 кг 249,99 (+70 руб.) 239,90 (по акции, +30 руб.) 209,99 (+39 руб.) Лимоны, 1 кг 169,99 (по акции, +40 руб.) 159,90 (по акции, +30 руб.) 134,99 (по акции, +7 руб.) Апельсины, 1 кг 149,99 (по акции, +20 руб.) 149,90 (по акции,+20 руб.) 172,99 (+24 руб.) Яблоки, 1 кг 129,99 «Голден» (+50 руб.) 119,90 «Голден» (по акции, +30 руб.) 117,99 «Голден» (по акции, +30 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (+30 руб.) 159,90 (+40 руб.) 149,99 (+10 руб.)

Общая стоимость корзины 3539,74 (+567 руб. или 16,02%, в декабре 2023 г. было 2972,74 руб.) 3575,7 (+672,9 руб. или 18,82%, в декабре 2023 г. было 2902,8 руб.) 3402,55 (+519,4 руб. или 15,27%, в декабре 2023 г. было 2883,15 руб.)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 27 декабря 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлым годом. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объёмов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазинах «Спар» на ул. Черняховского, 76 и Невского, 28.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Куйбышева, 91.

***В таблице приведены цены в магазинах «Пятёрочка» на ул. Профессора Баранова, 30 и Куйбышева, 95.