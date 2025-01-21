В Калининграде расширяют число улиц, где вводится ограничение 40 км/ч

В Калининграде расширяют число улиц, где вводится ограничение 40 км/ч
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда приняли решение по снижению скоростного режима на ряде улиц города. Эксперимент, как сообщила журналистам во вторник, 21 января, глава администрации Елена Дятлова, был начат в 2024 году, а в 2025 году расширится на другие улицы, где была зафиксирована концентрация ДТП.

«Мы занялись этим, начиная с прошлого года, вносим изменения в проекты организации дорожного движения. Этот документ на законодательном уровне закрепляет скоростной режим на тех или иных улицах. К текущему моменту на 19 улицах Калининграда через корректировку ПОДДа закреплён скоростной режим 40 км/ч», — заметила Дятлова.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил, что изменения коснулись некоторых участков проспекта Победы, улиц Фрунзе, Багратиона, Энгельса, Киевской, Александра Невского, Черняховского, Суздальской, Арсенальной, Ижорской, Красносельской, Артиллерийской, аллеи Смелых, а также Советского, Ленинского и Московского проспектов.

«Кривая, которая показывает зависимость снижения скорости с выживаемостью людей в результате ДТП говорит ровно про одно: чем меньше скорость, тем больше шансов выжить. Это правда», — заметила Елена Дятлова.

Ограничения горвласти решили вводить на участках улиц, где концентрируется более трёх ДТП, а также в «предаварийных очагах». Ограничение не вводится на всем протяжении указанных улиц, чтобы не «ловить несоблюдение скоростного режима» и не заставлять улицы дополнительными дорожными знаками.

«Мы работаем на упреждение с целью сокращения аварийно опасных участков», — заметил Романов.

В 2025 году в Калининграде расширяется число участков с ограничением скорости. В частности, 40-километровое ограничение будет введено на следующих участках (а также на предаварийных территориях):

  • Московский проспект, д. 181-181К;

  • ул. Суворова, д.1, д.110;

  • ул. Черняховского, 14А, 14-18/26;

  • перекресток улиц Гагарина и Орудийной;

  • перекресток ул. Генерала Озерова и Мусоргского;

  • перекресток Московского проспекта и ул. Кутаисской.

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