В Калининграде расширяют число улиц, где вводится ограничение 40 км/ч

Власти Калининграда приняли решение по снижению скоростного режима на ряде улиц города. Эксперимент, как сообщила журналистам во вторник, 21 января, глава администрации Елена Дятлова, был начат в 2024 году, а в 2025 году расширится на другие улицы, где была зафиксирована концентрация ДТП.
«Мы занялись этим, начиная с прошлого года, вносим изменения в проекты организации дорожного движения. Этот документ на законодательном уровне закрепляет скоростной режим на тех или иных улицах. К текущему моменту на 19 улицах Калининграда через корректировку ПОДДа закреплён скоростной режим 40 км/ч», — заметила Дятлова.
Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил, что изменения коснулись некоторых участков проспекта Победы, улиц Фрунзе, Багратиона, Энгельса, Киевской, Александра Невского, Черняховского, Суздальской, Арсенальной, Ижорской, Красносельской, Артиллерийской, аллеи Смелых, а также Советского, Ленинского и Московского проспектов.
«Кривая, которая показывает зависимость снижения скорости с выживаемостью людей в результате ДТП говорит ровно про одно: чем меньше скорость, тем больше шансов выжить. Это правда», — заметила Елена Дятлова.
Ограничения горвласти решили вводить на участках улиц, где концентрируется более трёх ДТП, а также в «предаварийных очагах». Ограничение не вводится на всем протяжении указанных улиц, чтобы не «ловить несоблюдение скоростного режима» и не заставлять улицы дополнительными дорожными знаками.
«Мы работаем на упреждение с целью сокращения аварийно опасных участков», — заметил Романов.
В 2025 году в Калининграде расширяется число участков с ограничением скорости. В частности, 40-километровое ограничение будет введено на следующих участках (а также на предаварийных территориях):
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Московский проспект, д. 181-181К;
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ул. Суворова, д.1, д.110;
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ул. Черняховского, 14А, 14-18/26;
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перекресток улиц Гагарина и Орудийной;
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перекресток ул. Генерала Озерова и Мусоргского;
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перекресток Московского проспекта и ул. Кутаисской.