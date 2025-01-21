В Калининграде заработали первые в регионе Семейные МФЦ (фото)

Все новости по теме: Семья

01.jpg03 (1).jpg04.jpg05.jpg08.jpg

В Калининграде заработали два первых Семейных МФЦ. Они начали работу на базе двух отделений Центра социальной помощи семье и детям. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Родители с детьми могут обратиться сюда за помощью или консультацией в решении конкретной жизненной ситуации. Сотрудники окажут содействие в оформлении социальных услуг, поиске работы, решении проблем в детско-родительских отношениях и других вопросах. Основное внимание здесь уделяется правильной маршрутизации семьи с назначением куратора, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным. Это позволяет максимально персонифицировать процесс, исключить дублирование действий разных организаций.

В Семейных МФЦ предусмотрены зоны информирования и ожидания, оборудованы детские комнаты, пространство цифровых сервисов, работает семейная приемная, специалисты которой занимаются оперативной обработкой обращений, ориентируют граждан в получении социальных услуг и мер поддержки. Имеются отделения срочной психологической помощи и экстренного реагирования, оказания социальных услуг и социального сопровождения, группа дневного пребывания несовершеннолетних.

Семейные МФЦ открыты в Калининграде по адресам: улица Тихорецкая, 43, набережная Маршала Баграмяна, 18. Режим работы: понедельник — пятница: 9:00-18:00 с перерывом: 13:00-14:00. Телефоны: 8 921 710 18 29, 8 921 710 05 27. В ближайшее время Семейные МФЦ также заработают в Черняховске, Краснознаменске и Нестерове.

Фото пресс-службы областного правительства

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter