В Калининграде заработали первые в регионе Семейные МФЦ (фото)

В Калининграде заработали два первых Семейных МФЦ. Они начали работу на базе двух отделений Центра социальной помощи семье и детям. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Родители с детьми могут обратиться сюда за помощью или консультацией в решении конкретной жизненной ситуации. Сотрудники окажут содействие в оформлении социальных услуг, поиске работы, решении проблем в детско-родительских отношениях и других вопросах. Основное внимание здесь уделяется правильной маршрутизации семьи с назначением куратора, чтобы получение социальных услуг было понятным и удобным. Это позволяет максимально персонифицировать процесс, исключить дублирование действий разных организаций.

В Семейных МФЦ предусмотрены зоны информирования и ожидания, оборудованы детские комнаты, пространство цифровых сервисов, работает семейная приемная, специалисты которой занимаются оперативной обработкой обращений, ориентируют граждан в получении социальных услуг и мер поддержки. Имеются отделения срочной психологической помощи и экстренного реагирования, оказания социальных услуг и социального сопровождения, группа дневного пребывания несовершеннолетних.

Семейные МФЦ открыты в Калининграде по адресам: улица Тихорецкая, 43, набережная Маршала Баграмяна, 18. Режим работы: понедельник — пятница: 9:00-18:00 с перерывом: 13:00-14:00. Телефоны: 8 921 710 18 29, 8 921 710 05 27. В ближайшее время Семейные МФЦ также заработают в Черняховске, Краснознаменске и Нестерове.