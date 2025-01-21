Власти Калининграда готовы заплатить 7,2 млн за обустройство тротуара у 29-й школы

В Калининграде ищут подрядчика, который займется обустройством тротуара на ул. Машиностроительной, возле школы № 29. Информация о проведении соответствующего электронного аукциона размещена на портале Госзакупок.

Начальная цена аукциона — 7 222 157 руб. За эти деньги подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, обустроить тротуар, вымостив его плиткой, а также асфальтобетонную проезжую часть, провести озеленение. Срок исполнения контракта — 239 дней. Заявки принимаются до 28 января, итоги подведут 31-го.