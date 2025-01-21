В Калининграде планируют привести в порядок 19 контейнерных площадок (список)

В этом году на приведение в порядок контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования, из бюджета направлено 63 млн рублей. Работы запланированы по 19 адресам. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В течение года власти планируют обустроить современные контейнерные площадки на следующих улицах: Интернациональная, 60-62; Лесопильная, 68; Литовский вал, 89А; Герцена,1е,1ж,1з; Репина, 46; Емельянова, 80; Аллея Смелых,24Б; З. Космодемьянской,2-8; Багратиона,93; ул. Мира,10; Киевская,145-147; П. Морозова,101-113; Киевская,112; Аллея Смелых, 10-22; пер. Иртышский, 4; Космическая, 36; Береговая, 27; пер. Арзамасский, 8А; Судостроительная, 45.