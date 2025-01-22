Погода в Калининграде 22 января

Погода в Калининграде 22 января
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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В среду, 22 января, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +1°С, ночью столбик термометра опустится до −2°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с с порывами до 5 м/с, направление — юг-юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 762 мм рт. ст. Относительная влажность 91%. Температура воды: 1,4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более тёплую погоду на западе региона. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске днём воздух прогреется до +2°С. В ночные часы на побережье также традиционно теплее — до 0°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём — +0,3°С, ночью — −0,9°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью около ...0°С, днём +1...+4°С. Видимость 3-7 км, в тумане — 500-1000 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в среду днём нас ждёт аналогичная вторнику погода: 0...+2°С, пасмурно, при этом в течение всех суток вероятны небольшие осадки в смешанной фазе (небольшой снег/морось/переохлаждённая морось), а с учётом слабоотрицательной температуры уже сейчас и в предстоящие сутки (особенно ночью, утром и вечером) по области вероятен гололед, будьте аккуратны». Сохранится дымка, местами туман.

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