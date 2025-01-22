Власти — о Тихом парке в Калининграде: концепция благоустройства есть, денег нет

Концепция благоустройства для Тихого парка в Калининграде уже готова, однако денег на проектирование не определили. Об этом администрация города сообщила в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жительница Калининграда обратилась к главе региона с просьбой обратить внимание на зелёную зону по ул. Гагарина, 2А. По её словам, место выглядит небезопасно, а люди в одиночку туда выходят не все. Женщина предложила губернатору там обустроить дорожки, поставить дешёвые скамейки, фонари и урны.

Ответ поступил от администрации Калининграда. Городские власти отметили, что концепция благоустройства Тихого парка уже готова. Приступить к проектированию работ не позволяет отсутствие средств.

«В прошлом году благоустроили зеленую зоны на Алданской, в парке Гагарина, в Макс-Ашманн-парке. В этом году благоустраиваем территорию вокруг озера Пенькового, сквер на Флотской, Каштановый парк. Рассчитываем, что в ближайшие годы очередь дойдет и до Тихого парка», — говорится в сообщении властей Калининграда.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

В концепции благоустройства Тихого парка отмечается, что площадь работ в будущем составит 10 га. Предполагается, что в зелёной зоне обустроят пешеходные и велосипедные маршруты и подключат освещение. Власти также планируют зонирование территории.

«В зоне тихого отдыха предполагается установка малых архитектурных форм (скамьи и урны), в зоне активного отдыха — организация велосипедных дорожек. Концепция предусматривает создание необходимых условий безбарьерной среды для маломобильных групп населения», — говорится в концепции благоустройства территории.

Изображения: скриншоты концепции благоустройства Тихого парка в Калининграде