Суд обязал «Райффайзенбанк» выплатить более 2 млрд евро российской компании

Суд обязал «Райффайзенбанк» выплатить более 2 млрд евро российской компании
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский арбитражный суд обязал российский «Райффайзенбанк» выплатить более 2 млрд евро МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Издание напомнило, что в декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила о планах покупки 27,78% акций Strabag у «Расперия Трейдинг Лимитед». Приобрести акции должен был «Райффайзенбанк» за 1,51 млрд евро. В мае прошлого года Raiffeisen решила отказаться от приобретения доли в Strabag. «Распериа» подала иск в арбитражный суд в августе 2024 года. Среди ответчиков значились российский «Райффайзенбанк», австрийский строительный концерн Strabag, а также его основатель Петер Хазельштайнер. Истец обвинил их в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранение представителей «Распериа» от собрания акционеров, размытие доли компании ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. «Распериа Трейдинг Лимитед» оценила ущерб почти в 2 млрд евро

Представлявший на заседании интересы банка адвокат Андрей Тимчук назвал процесс «попыткой принудительной продажи заблокированных активов через российский суд с неправомерно завышенной выгодой». Он отметил, что иск «Распериа» основан на внутреннем конфликте с акционерами Strabag SE и не имеет отношения к кредитной организации.

«Суд удовлетворил иск МКАО „Распериа Трейдинг Лимитед“, обязав Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд и взамен принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму. Мы не согласны с этим решением и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях», — заявили там.

Отмечается, что банк готов к любому развитию событий и обладает значительным запасом ликвидности и капитала. Влияние решения суда на операционную деятельность и финансовую устойчивость, а также на интересы клиентов в кредитной организации в организации исключили.

Адвокат Игорь Озёрский, представлявший в суде интересы «Расперии», сообщил, что у компании «из-за санкций не осталось возможности защищать свои права в иностранных судах». По его словам, решение арбитражного суда не ухудшит финансовое положение «Райффайзенбанка». Материнская структура финансовой организации, австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), на своём сайте отметила, что кредитная организация создаст резервы на сумму, присужденную «Распериа» по иску «за вычетом ожидаемых поступлений от принудительного взыскания активов Rasperia в Австрии».

Напомним, 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области вынес решение об аресте пакета акций крупнейшего иностранного банка в РФ — «Райффайзенбанка». Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по иску ранее принадлежавшей Олегу Дерипаске Rasperia Trading Limited. Компания обвиняет ответчиков в захвате корпоративного контроля в Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров и невыплате дивидендов. Всего по иску проходили десять ответчиков, включая российский Райффайзенбанк и австрийский строительный концерн Strabag.

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