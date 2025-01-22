Облвласти выдали разрешение на строительство детского сада в Гвардейске

Областные власти выдали разрешение на строительство детского сада в Гвардейске. Соответствующая информация появилась на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Учреждение должно быть рассчитано на 240 мест. Его планируют возвести на улице Тельмана на участке с кадастровым номером 39:02:010003:644. Общая площадь трехэтажного здания составит 6,8 тыс. кв. м. Разрешение на строительство выдали администрации Гвардейского округа 9 января. Документ будет действовать до 24 января 2026 года.

Проект строительства детского сада прошёл государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, строительство детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещены 20 групп на 514 человек. «Строительство нового детского сада необходимо для создания комфортных и современных условий получения дошкольного образования», — добавили в администрации округа.

В октябре власти муниципалитета заявили, что стоимость строительства нового детского сада на 240 мест по ул. Тельмана в Гвардейске оценивается в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

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