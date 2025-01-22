Областные власти выдали разрешение на реконструкцию СОШ № 1 в Гусеве

Областные власти выдали разрешение на реконструкцию СОШ № 1 им. С.И. Гусева в Гусеве. Соответствующая информация появилась на сайте регионального министерства градостроительной политики.
Согласно реестру, работы подразумевают пристройку корпуса спортивного зала по адресу ул. Красноармейская, 10. Участок, отведённый под строительство, имеет кадастровый номер 39:04:010114:12.
Разрешение выдали МОУ СОШ № 1 имени героя Советского Союза С.И. Гусева 13 января. Документ действует до 13 мая 2026 года. Отмечается, что общая площадь четырёхэтажного здания составит 4,2 тыс. кв. м.