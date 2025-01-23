Погода в Калининграде 23 января

Погода в Калининграде 23 января
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём в четверг, 23 января, в Калининградской области ожидается пасмурная и временами дождливая погода при слабой плюсовой температуре. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде будет не выше +3°C, ветер ожидается южный, умеренный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в западной части региона в четверг днём стоит ожидать дождь со снегом. На побережье днём прогнозируют около +2°C, в центральной и восточной частях региона — на градус холоднее. Самой низкой ночная температура, судя по прогнозу, ожидается в Багратионовске, где столбик термометра опустится до −3°C. В Калининграде и центральной и восточной частях области ночью ожидается −2°C, а на побережье — около ноля.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 23 января ждёт пасмурная, а ближе к вечеру дождливая погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,4°C, днём она поднимется до +2,1°C, а вечером — до +1,4°C. В течение суток обещают юго-восточный, колеблющийся от слабого до умеренного ветер, который к вечеру сменится южным. Влажность — на уровне 98%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что вечером в Калининграде и области ожидается дождь/мокрый снег с дождём (не исключено, что по области можно будет ненадолго увидеть следы снега на поверхности).

«На формирование снежного покрова, да и в целом на погоду зимнего характера до февраля можно не рассчитывать», — добавляют синоптики.

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