В Калининграде обещают построить первые остановочные павильоны для трамваев

В Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны. О том, что их установка запланирована на шести адресах, «Новому Калининграду» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.
«Если обратить внимание, то трамвай у нас сегодня не имеет ни одного остановочного павильона, — сообщил Романов. — Мы сформировали список мест, где они появятся в течение 2025 года».
Эскиз павильона до сих пор не утверждён, его обещают продемонстрировать в ближайшее время. Также Романов заявил, что в приоритетный план строительства павильонов входят и автобусные остановки, которые вместе с трамвайными будут ставить в четыре этапа.
На первом этапе автобусные остановки появятся по следующим адресам:
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проспект Победы, д.17 (район перекрёстка с ул. Огарёва). Запланирован демонтаж павильона у дома № 21;
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«Русская Европа» (в центр) на ул. Молодой Гвардии;
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«Русская Европа» (из центра) на ул. Молодой Гвардии;
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«ул. Огарева» (из центра) на ул. Огарева.
Второй этап предусматривает строительство только трамвайных павильонов на следующих остановках улицы 9 Апреля:
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«ул. 9 Апреля» (в центр) на ул. 9 Апреля;
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«ул. 9 Апреля» (из центра) на ул. 9 Апреля;
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«Областная больница» (в центр) на ул. 9 Апреля;
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«Областная больница» (из центра) на ул. 9 Апреля;
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«Историко-художественный музей» (в центр) на ул. 9 Апреля;
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«Историко-художественный музей» (из центра) на ул. 9 Апреля.
Романов назвал также 15 адресов, где смонтируют автобусные остановки в рамках 3-го и 4-го этапов:
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«Детская областная больница» (в центр) на ул. Д. Донского;
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«Детская областная больница» (из центра) на ул. Д. Донского;
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два павильона на ул. 3-я Большая окружная;
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«ул. Фрунзе» (в центр) на ул. Фрунзе;
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«ул. Фрунзе» (из центра) на ул. Фрунзе;
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«Проспект Мира» (из центра) на пр-кте Мира;
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«Школа № 56» (в центр) на ул. У. Громовой;
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«Бульвар Южный» (в центр) на ул. У. Громовой;
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«ул. У. Громовой» (из центра) на ул. У. Громовой;
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«ул. Островского» (в центр) на ул. Тельмана;
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«ул. Островского» (в центр) на ул. Тельмана;
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«Универсам Северный» (в центр" на ул. Зеленая;
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«ДС «Янтарный» (из центра) на ул. Согласия;
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«ул. Радистов» (в центр) на пр-кте Мира (установка нового павильона и
демонтаж старого павильона).