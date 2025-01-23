В Калининграде обещают построить первые остановочные павильоны для трамваев

В Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны. О том, что их установка запланирована на шести адресах, «Новому Калининграду» сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Если обратить внимание, то трамвай у нас сегодня не имеет ни одного остановочного павильона, — сообщил Романов. — Мы сформировали список мест, где они появятся в течение 2025 года».

Эскиз павильона до сих пор не утверждён, его обещают продемонстрировать в ближайшее время. Также Романов заявил, что в приоритетный план строительства павильонов входят и автобусные остановки, которые вместе с трамвайными будут ставить в четыре этапа.

На первом этапе автобусные остановки появятся по следующим адресам:

проспект Победы, д.17 (район перекрёстка с ул. Огарёва). Запланирован демонтаж павильона у дома № 21;

«Русская Европа» (в центр) на ул. Молодой Гвардии;

«Русская Европа» (из центра) на ул. Молодой Гвардии;

«ул. Огарева» (из центра) на ул. Огарева.

Второй этап предусматривает строительство только трамвайных павильонов на следующих остановках улицы 9 Апреля:

«ул. 9 Апреля» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«ул. 9 Апреля» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (из центра) на ул. 9 Апреля.

Романов назвал также 15 адресов, где смонтируют автобусные остановки в рамках 3-го и 4-го этапов:

«Детская областная больница» (в центр) на ул. Д. Донского;

«Детская областная больница» (из центра) на ул. Д. Донского;

два павильона на ул. 3-я Большая окружная;

«ул. Фрунзе» (в центр) на ул. Фрунзе;

«ул. Фрунзе» (из центра) на ул. Фрунзе;

«Проспект Мира» (из центра) на пр-кте Мира;

«Школа № 56» (в центр) на ул. У. Громовой;

«Бульвар Южный» (в центр) на ул. У. Громовой;

«ул. У. Громовой» (из центра) на ул. У. Громовой;

«ул. Островского» (в центр) на ул. Тельмана;

«ул. Островского» (в центр) на ул. Тельмана;

«Универсам Северный» (в центр" на ул. Зеленая;

«ДС «Янтарный» (из центра) на ул. Согласия;

«ул. Радистов» (в центр) на пр-кте Мира (установка нового павильона и

демонтаж старого павильона).