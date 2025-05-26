На трамвайные посадочные площадки в Калининграде выделяют 22,6 млн рублей

На обустройство трамвайных посадочных площадок в Калининграде выделяют более 22 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В рамках контракта необходимо будет также изготовить и установить остановочные павильоны на следующих остановках:

«ул. 9 Апреля» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«ул. 9 Апреля» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Областная больница» (из центра) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (в центр) на ул. 9 Апреля;

«Историко-художественный музей» (из центра) на ул. 9 Апреля.

Стоимость за единицу — 3 766 034,62 руб. Всего планируют потратить 22 596 207,72 руб. Финансирование рассчитано на 2025 год. К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О том, что в Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны, стало известно в январе. Эскиз тогда обещали продемонстрировать «в ближайшее время».